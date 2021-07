Incubo combine a Wimbledon: scommesse sospette su due partite maschili Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero delle indagini su due partite del torneo maschile che sono considerate sospette. Sarebbero state piazzate delle giocate cospicue su un incontro di primo turno del torneo di doppio e un match del secondo turno del singolare maschile. L’ITIA non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma ha confermato flussi anomali.

A cura di Alessio Morra

Uno dei grandi mali del tennis attuale è rappresentato dalle scommesse, il cosiddetto match-fixing. Perché purtroppo capita di tanto in tanto che qualche giocatore o qualche giocatrice, nonostante lauti guadagni, cerchi di truccare delle partite. Il quotidiano tedesco ‘Die Welt' ha scritto che due incontri del recente torneo di Wimbledon sono stati messi sotto la lente d'ingrandimento. Diversi provider hanno lanciato l'allarme a causa di eccessive puntate su due incontri del torneo maschile. Le società di monitoraggio che supervisionano il mercato delle scommesse ha confermato le elevate puntate e parla di flussi anomali di giocate su una partita di singolare maschile e su una di doppio maschile.

Le due partite sospette

La prima partita che ha destato sospetti sarebbe una partita del primo turno del torneo di doppio maschile. Con la coppia favorita che è stata sconfitta da quella sulla carta più debole, che invece per molti scommettitori era la favorita. Il duo favorito alla vigilia ha vinto il primo set, ma poi ha perso i successivi tre set. Dopo la prima frazione la quota della coppia sfavorita era cresciuta enormemente. Mentre la seconda riguarderebbe un match di un giocatore tedesco. Di questa partita si sa che al termine del secondo set sono arrivate numerose puntate sull'esito del terzo set. Tutti coloro che hanno scommesso sull'esito del terzo set hanno vinto. Tra queste anche una scommessa a cinque cifre. Inoltre c'erano scommesse particolari sul numero dei game della partita, e anche quella è stata presa in pieno.

L'ITIA, l'International Tennis Integrity Agency, che si occupa della lotta contro le partite truccate per conto delle associazioni mondiali e degli organizzatori, ha delle informazioni sulle partite, e conferma i flussi anomali, ma, come riferisce Ubitennis.com, non ha voluto commentare né dire nulla né sulle singole scommesse né sui giocatori.