Incredibile Tomic, si camuffa tra il pubblico per vendicarsi di chi lo ha sconfitto: finisce male L’ultima perla di Bernard Tomic che si è voluto vendicare del tennista che lo ha battuto, insultandolo di nascosto durante la finale. Scene surreali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Bernard Tomic questa volta si è davvero superato. Il tennista australiano, ex numero 17 della classifica ATP, in occasione di un torneo challenger nella Repubblica Dominicana si è nascosto tra il pubblico per insultare il giocatore che lo aveva sconfitto. Scene davvero surreali, con Tomic che è poi stato scoperto e allontanato dal campo tra gli applausi del pubblico.

Tomic perde e si vendica dell'avversario che lo ha battuto

Il giocatore famoso per il suo temperamento fumantino era stato eliminato due giorni fa dall'ecuadoriano Andres Andrade in una sfida molto tesa e contraddistinta dalle polemiche. Basti pensare che a fine match, Tomic non ha salutato l'avversario, provocando la reazione stizzita del vincitore: "Posso non essere un grande tennista, ma non sono una cattiva persona e un pessimo perdente". Andrade è andato poi avanti qualificandosi per la finale del torneo contro il bosniaco Dzumhur.

Tomic si nasconde tra il pubblico per infastidire Andrade, è la sua vendetta

Proprio durante l'ultimo atto del Challenger ecco il colpo di scena. Andrade si è lamentato a più riprese con l'arbitro, chiedendo l'allontanamento di qualcuno presente a bordo campo e intento a importunarlo in tutti i modi durante il match. Di chi si trattava? Proprio di Tomic che ha deciso nonostante l'eliminazione di non tornare in patria e di restare nella Repubblica Dominicana per vendicarsi del giocatore che lo aveva sconfitto.

Cappellino e occhiali scuri per provare a camuffarsi e rendersi irriconoscibile agli occhi di tifosi e addetti ai lavori. Il tentativo di Tomic è finito male, visto che alla fine è stato scoperto e allontanato dagli ufficiali, tra gli applausi divertiti del pubblico. La scena ha fatto il giro del mondo scatenando anche l'ilarità di tifosi e appassionati. L'ennesima perla di Tomic che in carriera ne ha combinate di cotte e di crude.

Tomic che sembrava destinato ad una carriera di altissimo livello, ha dovuto poi affrontare numerosi problemi uscendo dalla top 100 nel 2019 e finendo addirittura oltre gli 800. Da allora ha provato la risalita, muovendosi nel circuito Challenger, con fortune alterne. Ora è il numero 247 del mondo, anche se fa discutere soprattutto per le sue bizze: basti pensare a quando ha litigato con la sua ragazza mentre era in campo, o al video in cui viene picchiato selvaggiamente da alcuni aggressori. Ora l'ultima prodezza extra-campo, memorabile.