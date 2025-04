video suggerito

La Parigi-Roubaix di Ballerini finisce male: il ciclista italiano portato in ospedale per controlli Il ciclista italiano dell'Astana protagonista di una gara sfortunata: evita la caduta per colpa di un massaggiatore che glu sbuca davanti all'improvviso, fora e si rialza ma nel tentativo di recuperare frana per terra.

L'incidente evitato, la foratura poi la caduta per una borraccia lasciata in strada e la corsa in ospedale per farsi medicare a causa di un dolore al polso, dolente dopo essere finito per terra. È finita così la Parigi-Roubaix di Davide Ballerini che era anche partito bene ma ha pagato dazio alla fortuna che lo ha messo fuori dai giochi. "Questa è una corsa folle perché accadere di tutto". Mai parole sono state così profetiche come quelle pronunciate prima della gara, prima che rischiasse di fare un ruzzolone sull'asfalto e farsi seriamente del male per l'errore commesso da un massaggiatore.

L'incidente sfiorato: Ballerini resta in sella ma deve fermarsi per cambiare la ruota

Il ciclista dell'XDS Astana Team se l'è trovato davanti, sbucato nel bel mezzo dell'Inferno del Nord, ed è stato quasi disarcionato da quell'incauto invasore che, per recuperare una bottiglietta, s'è piazzato nella traiettoria dell'italiano apparso in gran forma. Era nelle prime posizioni del gruppo quando s'è verificato quell'inconveniente che, per fortuna, non gli ha portato conseguenze peggiori oppure problemi fisici.

Ballerini è riuscito a salvarsi grazie a un pizzico di buona sorte e, più ancora, alla destrezza mostrata in quel frangente: ce l'ha fatta a restare in piedi ma il movimento brusco, la frenata e la necessità improvvisa di scartare di lato hanno provocato danni alla bici: il corridore dell'Astana è stato costretto a interrompere la corsa per fermarsi e sostituire la ruota, già provata dal fondo stradale tortuoso. Visibilmente contrariato, ha mimato alla persona evitata d'un soffio anche la torsione del busto per urlare tutta la propria rabbia.

Ballerini forza a causa di una fiaschetta, riparte ma cade e si fa male

"Anche se sei al 200% della forma può sempre succederti qualcosa – aveva ammesso Ballerini, consapevole che in appuntamenti del genere e su tragitti che presentano un alto coefficiente di difficoltà per il contesto ambientale i pericoli sono frequenti -. Bisogna solo essere concentrati e, anche se ti accade qualcosa, provare a non mollare e continuare". Ballerini ci ha provato, almeno fino a quando ha potuto, almeno fino a quando è bastato metterci del suo quanto a orgoglio e a resistenza. Poi una fiaschetta abbandonata sull'asfalto gli ha tirato l'ennesimo brutto scherzo: ha forato, non s'è perso d'animo e ha cambiato la gomma ripartendo di buona lena per guadagnare il terreno perso. Poi caduto ed è stato addirittura trasportato in ospedale per accertamenti.