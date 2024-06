video suggerito

Tomic litiga con la fidanzata e si ritira: “Sei risultata positiva al Covid oggi!”, “Non è vero!” Episodio mai visto su un campo da tennis: Bernard Tomic litiga con la fidanzata in tribuna e poi si ritira dicendo che sta male. Entrambi positivi al Covid. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Ogni volta che pensiamo di averle viste tutte, succede qualcosa che sposta in avanti il limite del possibile. L'australiano Bernard Tomic – ex numero 17 al mondo nel 2016, ma da un bel po' scivolato molto in basso nel ranking (fino all'825° posto, attualmente è 247°) per problemi anche legati al suo carattere non facile – si è ritirato da un match ufficiale dopo aver litigato con la fidanzata che era in tribuna per assistere alla partita: il 31enne ha detto di non sentirsi bene e ha dato la mano ad arbitro e avversario. Ma non è finita qui: Tomic ha poi disattivato il suo profilo Instagram, mentre lei lo ha reso privato.

Bernard Tomic e la fidanzata Keely Hannah stanno assieme dal 2022

Tomic in campo al Little Rock Open: non prende una palla

Si stava giocando il secondo turno del Little Rock Open in Arkansas, un torneo del circuito ATP Challenger: l'australiano era in campo contro il giapponese Yuta Shimizu, una partita che si è conclusa in anticipo dopo che il bizzoso Tomic ha perso il primo set nettamente col punteggio di 6-1. Un parziale nel quale il tennista nato a Stoccarda era apparso molto distratto e disinteressato per gran parte del tempo, lamentando anche di non essere al meglio e richiedendo assistenza medica. "Non l'ho visto muoversi su una sola palla e sta mancando letteralmente tutto – ha scritto su X il giornalista specializzato e tipster di tennis Zachary Cohen, che evidentemente aveva piazzato una giocata su Tomic – Ha chiamato i medici e gli ha detto che stamattina la sua ragazza è risultata positiva al Covid. Non so dove sta andando a finire. So solo che sto per perdere dei soldi".

Tomic litiga con la fidanzata, l'influencer Keely Hannah

Quello che sarebbe successo lo avrebbe visto di lì a poco: un clamoroso litigio tra Tomic e la sua fidanzata, l'influencer Keely Hannah. "Bernard e la sua ragazza continuano a litigare – ha detto in diretta il telecronista, riportando l'animata conversazione tra i due – Bernie le ha detto: ‘Sei risultata positiva al Covid oggi!'. La fidanzata ha risposto: ‘No, è successo due settimane fa!'. Non avevo previsto di dover commentare il litigio di una coppia, ma eccoci qua. In ogni caso, è un disagio per tutti i tifosi che sono qui, che vogliono solo vedere un po' di tennis stasera, ma non so se lo capiranno".

Keely replica alle lamentele del suo fidanzato

L'australiano si ritira: è positivo al Covid

A quel punto Tomic ha deciso di ritirarsi dalla partita e successivamente è risultato positivo al Covid. La vicenda ha avuto forse una coda anche nella relazione tra Bernard e Keely: Tomic ha disattivato il suo account Instagram e la Hannah lo ha reso privato. I due si frequentano dal 2022, adesso chissà.