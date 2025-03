Miami Open, Musetti-Djokovic in diretta: l’orario di Berrettini-De Minuar, dove vederle in tv e streaming

Giornata regale oggi a Miami per il tennis italiano. Perché scendono in campo sul centrale del Miami Open in questo martedì 25 marzo Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti, e sul campo numero 1 Matteo Berrettini. Paolini giocherà i quarti contro la polacca Linette, non prima delle 19. Subito dopo giocheranno Lorenzo Musetti e l'ex numero 1 del mondo Novak Djokovic. L'incontro non prenderà il via prima delle 20:30. Non prima delle 22 toccherà a Matteo Berrettini contro Alex de Minaur. Diretta TV su Sky, che ha l'esclusiva del torneo. Live per abbonati su Sky Sport (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Streaming con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.

adesso 19:17 Piove a Miami: sospesa Monfils-Korda Korda era riuscito a ottenere il break, sul 4-3 al terzo l'incontro con Monfils viene sospeso per pioggia. Di conseguenza si ritarda il programma che prevede a seguire Paolini-Linette e Musetti-Djokovic. A cura di Alessio Morra 14 minuti fa 19:05 Programma ritardato al Miami Open: ancora in campo Monfils-Korda sul centrale Pure a causa di una interruzione per una lieve pioggerella la partita tra Monfils e Korda è ancora in disputa. Si sta giocando il terzo set. L'americano figlio d'arte ha vinto il primo set 6-4. Mentre il francese ha conquistato 6-2 il secondo. Il terzo vede Gael sul 3-2. Senza break. A cura di Alessio Morra 19 minuti fa 19:00 Il tabellone dell'ATP Miami 2025: gli incroci ai quarti Si disputano oggi tutti gli ottavi di finale del torneo maschile del Miami Open, questo il tabellone dall'alto verso il basso. Zverev-Fils

Mensik b Machac per ritiro

Fritz-Walton

De Minaur-Berrettini

Monfils-Korda

Musetti-Djokovic

Ruud-Cerundolo

Dimitrov b Nakashima 6-4 7-5 A cura di Alessio Morra 49 minuti fa 18:30 Berrettini-De Minaur non prima delle 22:00: dove vederla in TV Matteo Berrettini è negli ottavi di finale del Miami Open e sfida Alex de Minaur, reduce dallo splendido successo su Joao Fonseca. L'incontro non si disputerà prima delle ore 22 e si potrà seguire solo su Sky e in streaming con Sky Go e NOW. Tutto rigorosamente per abbonati. Berrettini-de Minaur sarà trasmessa sul canale 201 (Sky Sport Uno) se sarà terminata Musetti-Djokovic, in caso contrario passaggio sul 203 (Sky Sport Tennis). A cura di Alessio Morra 1 ora fa 18:15 Dove vedere Musetti-Djokovic in TV e streaming La partita tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si giocherà tra qualche ora, probabilmente non prima delle ore 21. L'incontro tra l'azzurro e l'ex numero 1 del mondo si potrà seguire in diretta TV in esclusiva su Sky, canale 201, telecronaca di Pero e Berrettini. Streaming con Sky Go e NOW, per rispettivi abbonati. Non è prevista la diretta in chiaro. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 18:00 Miami Open, oggi Musetti-Djokovic e Berrettini-De Minaur: programma e orari Musetti sarà il primo degli italiani a scendere in campo, nel torneo maschile. La sfida tra Lorenzo e Novak Djokovic non prenderà il via prima delle 20:30 ora italiana. Bisognerà attendere Monfils-Korda e Paolini-Linette per vedere la sfida tanto attesa sul campo centrale. Mentre sul campo numero 1 toccherà a Berrettini e de Minaur non prima delle ore 22. Ma il via potrebbe slittare, perché sono tre gli incontri su quel campo prima della sfida dell'azzurro e dell'australiano. A cura di Alessio Morra