Il raptus nascosto di Sabalenka dopo la premiazione agli US Open: le telecamere riprendono tutto Aryna Sabalenka è stata ripresa dalle telecamere mentre era in preda a un raptus dopo la sconfitta nella finale degli US Open femminile 2023 contro Coco Gauff. La tennista bielorussa distrugge la sua racchetta prima di gettarla nel cassonetto.

A cura di Fabrizio Rinelli

New York è impazzita dopo la vittoria degli US Open femminili 2023 da parte di Coco Gauff. La statunitense ha vissuto un sogno battendo la numero uno al mondo, Aryna Sabalenka, in rimonta. L'americana ha vinto ad appena 19 anni la prima prova di uno Slam dopo una finale combattuta contro la tennista bielorussa, battuta in 3 set. Una vittoria ottenuta con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2 in due ore e nove minuti di gioco. Per la teenager di Delray Beach, questo è non è soltanto il sesto titolo WTA, ma è soprattutto il primo successo in un Major in carriera. Una notte del tutto da dimenticare per la Sabalenka e da ricordare invece per la Gauff che vince a casa sua diventando così la numero 3 al mondo.

Una gara che ha messo in evidenza il talento della giovane campionessa e il caos, soprattutto psicologico, della sua avversaria. La bielorussa infatti ha commesso 46 errori non forzati, ben più della metà dei punti vinti dalla sua avversaria nel corso del match. Una prova tangibile delle difficoltà avute a gestire le proprie emozioni nel corso della finale a Flushing Meadows. "Ho gestito bene il primo set, ho iniziato senza nervosismo, ma poi dal secondo set ho iniziato a pensare troppo ed è lì che le cose sono peggiorate – ha spiegato al termine della gara prima di scherzarci anche su – Ho giocato e perso contro me stessa. Stasera bevo sicuramente“. In un video apparso in queste ore però sono state pubblicate le immagine del raptus totale della Sabalenka a fine gara dopo la premiazione.

La tennista bielorussa aveva da poco terminato foto e interviste con il trofeo del secondo posto. Amara consolazione dopo aver visto fuggire via un titolo che pensava di avere già suo bissando il successo di gennaio scorso agli Open australiani. La sconfitta è stata invece un'amara realtà che ha messo a dura prova i nervi della numero uno al mondo del tennis femminile. Nel filmato che sta ora circolando in rete, si vede la Sabalenka dirigersi lentamente nella pancia dello stadio. In uno spazio in cui era praticamente sola, ripresa da una delle telecamere interne, la Sabalenka improvvisamente si abbassa, apre il suo borsone ed estrae la racchetta usata per giocare la finale. A quel punto sfoga tutta la sua rabbia.

La Sabalenka non ne può più e scarica tutta la frustrazione mostrata in partita, la rabbia e la pressione, proprio contro la racchetta. La tira fuori dalla custodia e inizia a scagliarla per terra ripetutamente con forza. La racchetta si piega in maniera vistosa diventando così inutilizzabile. Ecco, era proprio questo l'intento della Sabalenka che ha infatti deciso di disfarsi in questo modo di quell'oggetto impugnato per tutta la partita e con il quale però non è riuscita ad arrivare alla conquista finale del titolo. La bielorussa poi, una volta sfogata la rabbia, con grande disinvoltura si avvicina al cesto dei rifiuti riponendo la racchetta distrutta nell'apposito cassonetto. Una volta che si è disfatta della racchetta, la Sabalenka, senza proferire parola, si è diretta lentamente verso gli spogliatoi.