Il Madrid Open zittisce le tenniste, Azarenka furibonda: “Difficile spiegarlo a mio figlio” Dopo il cosiddetto torta-gate il Madrid Open è stato travolto da ulteriori polemiche. Gli organizzatori hanno deciso di non far parlare le tenniste che hanno disputato la finale del torneo di doppio.

A cura di Alessio Morra

Il torneo di Madrid si è chiuso con il successo di Carlos Alcaraz, che ha fatto il bis battendo il tedesco Struff, che era stato ripescato dopo una sconfitta nelle qualificazioni. Ma l'ultima giornata di gare è stata contrassegnata da un'altra grande polemica, che ha coinvolto le quattro giocatrici che hanno dato vita alla finale del torneo di doppio femminile. Durissima è stata Victoria Azarenka, ex numero uno del mondo, che ha scritto un post furioso su Twitter.

Il torneo femminile di singolare lo ha vinto Anya Sabalenka, che ha battuto a sorpresa la numero 1 Iga Swiatek. Dopo la partita però c'era stata la polemica sul cosiddetto ‘torta – gate', che ha coinvolto proprio Sabalenka, che per il compleanno ha ricevuto dagli organizzatori una torta molto più piccola rispetto a quella di Carlos Alcaraz. La foto di quelle due torte hanno fatto il giro del mondo, e più d'una tennista se n'è lamenta.

A quella polemica se n'è aggiunta che è esplosa dopo la finale del torneo di doppio femminile, che si sono aggiudicate la brasiliana Haddad Maia e la bielorussa Azarenka contro le americana Pegula e Gauff. Successo netto in due set. Al termine della finale del doppio femminile alle giocatrici sono state consegnate le rispettive coppe. Ma poi le quattro giocatrici non hanno avuto la possibilità di parlare nella cerimonia di premiazione. Una cosa che a memoria non si ricorda, nemmeno nei tornei di basso livello.

Nessuno sa il perché di quella decisione. C'è chi sostiene che si temeva che proprio Azarenka potesse dire qualcosa di pepato sul ‘torta – gate', dopo essere stata già tranchant nei giorni precedenti. La bielorussa, ex numero 1 WTA, su Twitter ha mostrato tutta la sua rabbia e ha scritto: "Difficile spiegare a Leo che la mamma non può parlare e non può salutarlo nella cerimonia del trofeo".

Anche Coco Gauff, finalista perdente nel doppio di Madrid, con un lungo post su Twitter ha sottolineato che a lei e alla sua compagna Jessica Pegula non è stata data la possibilità di parlare. Il ‘torta – gate' è diventato un enorme boomerang e il non aver lasciato parlare le finaliste del torneo di doppio sembra essere stato un errore colossale.