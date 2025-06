Il fratello di Alcaraz a 14 anni fa già sul serio: perché era assente alla finale del Roland Garros

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Sia Sinner che Alcaraz non hanno potuto fare affidamento sulle rispettive famiglie al completo sulle tribune dello Philippe Chatrier per la finale del Roland Garros. Se il papà di Jannik era alle prese con il suo lavoro, anche uno dei fratelli di Carlos non ha potuto seguire il match dal vivo. Il motivo? Anche lui era impegnato in una finale.

Jamie Alcaraz assente alla finale del Roland Garros, aveva un ultimo atto da giocare

Jaime Alcaraz era infatti impegnato nell’ultimo atto di un torneo giovanile al Real Murcia Tennis Club 1919. Nel giorno del suo 14º compleanno, questo ragazzino di bellissime speranze si è tolto un’altra soddisfazione: si è preso il titolo di campione regionale nella categoria junior, battendo un coetaneo che conosce bene, ovvero Álvaro Marín.

I due fanno parte dello stesso team e si sono dati battaglia in un confronto tiratissimo di tre set: 7-6, 1-6, 6-3. Jaime, che anche per movenze viene considerato un piccolo Carlos, si è confermato dunque campione regionale proprio nel giorno in cui il fratello maggiore conquistava il suo secondo titolo consecutivo al Roland Garros.

Jaime, della Real Sociedad Club de Campo de Murcia, è partito come testa di serie e si è aggiudicato il titolo individuale nella categoria bambini, sconfiggendo in finale il suo compagno di squadra Álvaro Marín in un incontro combattuto di tre set, conclusosi con il punteggio di 7-6, 1-6, 6-3.

Cosa fanno i fratelli di Carlos Alcaraz

Buon sangue non mente, dunque, per questo ragazzo di cui si parla già in termini entusiastici. Una famiglia che vive di tennis, quella degli Alcaraz: Carlos è il secondo di quattro figli. Il più grande, Álvaro, non è un tennista, ma ha avuto un ruolo importante nella crescita sportiva del campione, seguendolo da vicino e garantendogli supporto morale e logistico.

Lavora nel mondo dello sport, a livello manageriale o organizzativo. Gli altri due fratelli del vincitore del Roland Garros, Sergio e Jaime, sono entrambi tennisti. Il primo fa parte dell'accademia Equelite di Juan Carlos Ferrero, dove si allena anche Carlos, mentre il secondo ha già attirato attenzione per il suo talento precoce.