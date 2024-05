video suggerito

Il crollo emotivo di Iga Swiatek negli spogliatoi del Roland Garros: piange a dirotto dopo lo sfogo Iga Swiatek ha vissuto un momento di grande difficoltà dopo la sofferta vittoria contro Naomi Osaka al Roland Garros, crollando dal punto di vista emotivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Iga Swiatek in lacrime sul lettino per i massaggi. La numero uno al mondo è apparsa distrutta nell'immediato post-partita della sfida durissima contro Osaka. Un match in cui è stata ad un passo dalla sconfitta, ma alla fine ha trionfato togliendosi un'enorme soddisfazione. È stata travolta dalle emozioni Iga, che già dopo la vittoria aveva stupito tutti con il suo discorso rivolto agli spettatori. Anche questo probabilmente ha contribuito ad alimentare stress per la polacca, che è poi crollata quando la tensione della sfida si è allenata.

Iga Swiatek distrutta dopo la vittoria con Osaka al Roland Garros

Nel video pubblicato su Eurosport, è stato immortalato un momento relativo agli spogliatoi a gara finita. Iga Swiatek, come tutti i suoi colleghi, si è sottoposta alle cure di massaggiatori e fisioterapisti. Classiche procedure per rilassare i muscoli, dopo la "battaglia" sportiva, vinta con grande fatica con Osaka. Nelle immagini si può vedere il pianto inconsolabile di Swiatek, molto provata, con tanto di singhiozzi e mani sul volto. Un vero e proprio crollo emotivo legato ad una delle partite destinate a rientrare tra quelle più belle, tese e imprevedibili della stagione.

Perché Swiatek è crollata emotivamente dopo la vittoria contro Osaka

Non è stato facile per Swiatek, che con questa scena, ha involontariamente dimostrato quanto sia difficile la vita dei tennisti in campo. Ritrovarsi a due punti dalla sconfitta, contro quella che sembrava una giocatrice infallibile e in forma smagliante è stato un fardello pesante per la numero uno al mondo. Così Swiatek che non ha fatto una piega nelle fasi cruciali del match, ha già dimostrato qualche crepa a livello emozionale al momento del discorso. In questa occasione Iga ha rivolto un appello ai tifosi francesi: "Vorrei che capiste che è difficile restare concentrati quando urlate durante le partite. Sappiate, però, che per noi quell'atteggiamento è grave. Giochiamo sempre per essere al top ed è difficile accettare un certo tipo di comportamento quando la posta è alta. Gridate pure tra uno scambio e l'altro, ma non durante, per favore".

Leggi anche Sinner danneggiato da un raccattapalle distratto al Roland Garros: la reazione di Jannik è esemplare

La campionessa polacca poi si è quasi pentita del suo sfogo, sperando che nessuno dei tifosi presenti utilizzi le sue parole come pretesto per attaccarla: "A volte è difficile accettarlo. Ci sono molti soldi da vincere. Perdere qualche punto può cambiare molto. Tra un set e l'altro, tra uno scambio e l'altro va anche bene che ci sosteniate e facciate il tifo ma durante è meglio di no. Spero non prendiate male quello che vi ho detto perché so che il pubblico francese fischia alcuni giocatori che non gli piacciono e li prende di mira. Sappiate che mi piace molto giocare qui". E probabilmente tutto questo ha generato il malessere di Iga, esploso poi negli spogliatoi.