Iga Swiatek ha un clamoroso sfogo al Roland Garros: “È grave, qui ci stiamo giocando tanti soldi”

C'è un prima e un dopo della sfida tra Iga Swiatek e Naomi Osaka che spiega perché la tennista polacca è la numero al mondo. Non solo per la vittoria in 3 set (7-6, 1-6, 7-5) ma per le parole che esprime a fine incontro, quando non ha alcun timore – a costo di sembra impopolare – di fare una ramanzina bonaria agli spettatori.

Al Roland Garros va in scena un duello estenuante, durato quasi 3 ore, durante le quali la giapponese sfodera le migliori giocate del repertorio. Tiene in bilico la partita, arriva vicinissima al successo, accende le emozioni dei tifosi ma deve arrendersi dinanzi alla classe, alla forza e al ritmo dei colpi dell'avversaria che, quando tutto sembra perso, ribalta l'inerzia della sfida nel secondo turno.

Swiatek è sotto 2-5 nel set decisivo, ha annullato un match-point al 9° gioco e consolidato il proprio dominio a Parigi piazzando il 16° acuto di fila. S'è presa tutto e dopo aver elogiato in maniera sincera la prestazione di Osaka si lascia andare a una critica e a una raccomandazione: rispettare le giocatrici (e i giocatori) in campo. Come? Contenendo le reazioni così da non disturbare, né offendere (come capitato addirittura a Goffin). Iga impugna il microfono, imposta la voce e scandisce i concetti con chiarezza, perché tutti capiscano cosa c'è dietro il suo messaggio.

"Ho grande rispetto per voi – dice la polacca – ma vorrei che capiste che è difficile restare concentrati quando urlate durante le partite. Di solito non parlo di queste cose perché preferisco restare concentrata. Sappiate, però, che per noi quell'atteggiamento è grave. Giochiamo sempre per essere al top ed è difficile accettare un certo tipo di comportamento quando la posta è alta. Gridate pure tra uno scambio e l'altro, ma non durante, per favore".

La riflessione di Wiatek diventa più approfondita quando completa il ragionamento facendo riferimento (anche) all'aspetto economico delle competizioni, che va di pari passo a quello sportivo.

"A volte è difficile accettarlo – aggiunge Swiatek -. Ci sono molti soldi da vincere. Perdere qualche punto può cambiare molto. Tra un set e l'altro, tra uno scambio e l'altro va anche bene che ci sosteniate e facciate il tifo ma durante è meglio di no. Spero non prendiate male quello che vi ho detto perché so che il pubblico francese fischia alcuni giocatori che non gli piacciono e li prende di mira. Sappiate che mi piace molto giocare qui".

Fin qui lo sfogo della 23enne numero uno al mondo, che commenta così il duello agonisticamente molto duro con Osaka. Non può che complimentarsi con lei che ha giocato davvero un buon tennis. "Questa partita è stata davvero intensa. Molto più intenso per un 2° round di quanto mi aspettassi. Naomi ha giocato un tennis fantastico. A volte rischiando molto ma giocando. Sono felice che sia tornata e stia giocando bene".

Quale sarà il prossimo avversario di Swiatek? troverà o la croata Jana Fett (numero 135 del ranking e ripescata come lucky loser) oppure la ceca Marie Bouzkova (numero 42 nella classifica Wta). Ma dovrà attendere fino a domani poiché la partita è stata sospesa per pioggia.