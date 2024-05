video suggerito

Goffin scandalizzato dai tifosi al Roland Garros: “Insultato per tre ore, mi hanno sputato addosso” Goffin non ha per nulla apprezzato il comportamento dei tifosi al Roland Garros, che gli hanno sputato addosso una gomma da masticare “Sta diventando come il calcio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Goffin ha avuto bisogno di cinque set e oltre tre ore e mezzo di gioco, per uscire vincitore dalla partita di primo turno del Roland Garros contro il giovane francese Mpetshi Perricard. Durante il match, il pubblico ha cercato di sostenere il beniamino di casa, ma qualche tifoso si è spinto decisamente oltre insultando Goffin con cori da stadio, che non ha per nulla apprezzato il comportamento degli spettatori sugli spalti.

Goffin contro il pubblico del Roland Garros

Durante tutta la partita, l'atmosfera creata dal pubblico è stata decisamente calda, forse troppo. Dopo aver vinto il match, Goffin è stato sonoramente fischiato da parte del pubblico, che ha reagito portando la mano all'orecchio. Il tennista belga ha spiegato il suo gesto dicendo che "Quando vieni insultato per tre ore e mezzo, devi provocare un po' il pubblico".

Al termine della partita, Goffin ha sparato a zero contro il comportamento dei tifosi. "Si è andati troppo oltre. Così è davvero troppo. Sta diventando come il calcio, presto ci saranno fumogeni, hooligans e scontri sugli spalti. Sta diventando ridicolo. Qualcuno mi ha sputato una gomma da masticare addosso". Goffin sostiene anche di non essere l'unico giocatore ad aver avuto problemi del genere. "Molte persone si stanno lamentando, molti arbitri pensano che ci sia troppa mancanza di rispetto. Se ne sta parlando tanto negli spogliatoi e con l'ATP. Bisogna trovare delle soluzioni". Secondo il tennista belga, il problema delle intemperanze del pubblico si verifica soprattutto in Francia. "A Wimbledon ovviamente non è così, e neanche in Australia. Agli US Open la situazione è comunque abbastanza tranquilla. Qui (al Roland Garros) l'atmosfera è veramente malsana".

Comportamento del pubblico che ha fatto molto discutere anche sui social, con molti appassionati di tennis che hanno criticato il comportamento sugli spalti degli spettatori presenti durante la partita.