Il calvario di Del Potro continua: “Parlo molto con l’Intelligenza Artificiale. Mi affido a ChatGPT”

L’ex tennista argentino ha spiegato che i problemi fisici che lo hanno afflitto durante la sua carriera e che lo hanno costretto al ritiro non sono diminuiti. Del Potro ha parlato delle sue condizioni attuali e ha svelato di aver parlato tanto con ChatGPT.

Probabilmente nella storia del tennis, almeno quello moderno, non c'è tra i giocatori di prima fascia un tennista così tanto sfortunato come Juan Martin Del Potro, che ha subito una lunga serie di infortuni, in particolar modo al ginocchio e al polso, che gli hanno impedito di vivere la carriera che meritava, anche se a casa comunque ha portato risultati pregevoli. Oggi, a un anno dal ritiro, ha parlato delle sue condizioni fisiche attuali, condizioni che lo affliggono e che lo portano a parlare spesso con l'intelligenza artificiale.

Gli infortuni e i problemi al polso

In un'intervista concessa alla ESPN l'ex tennista argentino ha parlato dei suoi problemi fisici e ha fatto mea culpa per alcune scelte che a conti fatti si sono rivelate sbagliate: "Ho dovuto subire molte iniezioni. Ma davvero tante. Diverse al ginocchio. Sono stato operato tre volte al polso, ma forse è stato a causa di scelte sbagliate da parte mia. Lo sport ti mette sotto pressione e devi ottenere risultati. Non volevo arrendermi, ma soprattutto non volevo perdere la mia classifica, quindi ho accettato le iniezioni".

Juan Martin Del Potro ha vinto gli US Open 2009 e vinto la Coppa Davis nel 2016.

"Ora mi affido all'IA"

Poi ha parlato dei problemi al ginocchio: "Questa è un'altra storia. Dopo il primo intervento non mi sentivo bene, per il secondo hanno cercato di sistemarlo. Ma una serie di eventi hanno portato a ritirarmi e a lasciare i campi. Ho avuto sfortuna, ma sono diventato l'atleta che sono anche grazie agli infortuni".

Il problema oggi però è un altro, e riguarda il dolore che è sempre forte, lancinante, talvolta insopportabile e nel momento in cui non sa più che fare Del Potro si rivolge all'intelligenza artificiale: "Ho comunicato molto con ChatGPT. Ora mi affido all'IA. Ho fatto risonanze magnetiche e radiografie di ogni tipo. Vado in cliniche e mi dicono: ‘Ancora lei, non si sa più cosa fare’".

La carriera di Juan Martin Del Potro

Juan Martin Del Potro è stato un tennista di altissimo livello, è stato tanto tempo nella top 5 della classifica ATP, ha vinto gli US Open 2009 e vinto spesso contro Nadal e Federer. Si è aggiudicato un argento e un bronzo alle Olimpiadi, ha conquistato anche la Coppa Davis con l'Argentina.