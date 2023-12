Il calvario di Berrettini continua, altro infortunio: Australian Open a rischio e uscirà dalla top 100 Matteo Berrettini a causa dell’ennesimo infortunio non giocherà Brisbane. Il tennista romano rischia di saltare pure gli Australian Open e soprattutto può uscire dalla top 100 ATP. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Berrettini è costretto a saltare il torneo di Brisbane, quello che avrebbe dovuto dare il là alla sua stagione. Il tennista romano è fuori a causa di un problema al piede e ora l'orizzonte si fa cupo. Berrettini ora rischia di uscire dalla top 100 e vede soprattutto a rischio la sua partecipazione agli Australian Open, a causa dell'ennesimo problema fisico, l'ottavo degli ultimi due anni.

Il 2024 dev'essere l'anno del ritorno al vertice di Berrettini che però deve fermarsi subito. Forfait al torneo ATP 250 di Brisbane, che avrebbe dovuto giocare partendo dalle Qualificazioni. Una mazzata. L'ennesima per Berrettini che dovrà capire ora se avrà la possibilità di disputare gli Australian Open, prima prova Slam della stagione e che lo vide semifinalista nel 2022 (batté Alcaraz e perse solo da un grande Nadal).

Berrettini nel 2023 ha avuto diversi problemi fisici, poi quando è tornato a giocare ha ottenuto buonissimi risultati, così è stato fino agli US Open quando ha riportato un infortunio alla caviglia che gli ha impedito di giocare per tutto il resto della stagione, e gli ha fatto saltare pure la Coppa Davis. Ora era pronto a rientrare, ma è arrivato lo stop, l'ennesimo. Questo fa male. E può essere particolarmente dannoso, perché l'uscita dalla top 100 è praticamente scontata.

Non è solo simbolica la posizione di classifica, ma conta tanto anche per giocare i tornei principali. Quindi con una classifica bassa Berrettini è costretto a giocare le qualificazioni anche nei tornei importanti, a meno di wild card. Le ombre sugli Australian Open ci sono. Volare a Melbourne per disputare un torneo senza essere al top non è detto sia l'idea migliore, ma saltare un altro Slam sarebbe durissimo per il ventottenne.

L'elenco degli infortuni di Berrettini è davvero impressionante. Nel 2022 si è fermato per un problema agli addominali nel mese di febbraio, poi a marzo ha subito un intervento alla mano destra. Mentre a giugno ha contratto il Covid prima di giocare a Wimbledon, dove era uno dei favoriti. Un problema al piede lo ha messo fuori in autunno. Mentre nel 2023 in primavera ha prima riportato un problema al polpaccio e poi un infortunio agli addominali, giocando Monte Carlo. A fine agosto la distorsione alla caviglia, ora il problema al piede.