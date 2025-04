video suggerito

Iga Swiatek irritata da una domanda, fa calare il gelo: "Sono troppo stupida per rispondere" Alla polacca, numero due al mondo, non è piaciuta la riflessione che accosta il circuito maschile a quello femminile. La prende malissimo e replica in maniera piccata. Cosa le avevo detto il giornalista?

Iga Swiatek fa uma smorfia, gira gli occhi in segno d'insofferenza poi sbotta in conferenza stampa. Si è appena qualificata alla semifinale del Masters 1000 di Madrid (affronterà Coco Gauff), una domanda le toglie il sorriso e un po' la spazientisce. Fa nulla per dissimulare insofferenza e liquida il quesito sottopostole con una risposta piccata, ironica e acida al tempo stesso. Arriva a corredo della riflessione di un giornalista che le chiede un giudizio sulla tendenza del tennis femminile che sembra diventata comune anche al circuito maschie: ovvero, che sembra non esserci più un giocatore in grado di imporre il proprio dominio e a vincere in maniera costante. Il ritiro dei big quali Federer e Nadal, la condizione di Djokovic sul viale del tramonto, ha agevolato questa sorta di fluidità quanto a sequenza e numero di vittorie dei protagonisti. La stessa che ha scandito nomi di vincitori differenti nei tornei Wta.

Swiatek irritata da una domanda in conferenza a Madrid

L'opinione secondo cui il "tour maschile sta diventando più simile al circuito Wta" provoca un moto di stizza alla numero due al mondo. Non le piace e prende male lo scambio di battute tanto che s'accende un botta e risposta abbastanza teso quanto a tono e ad approccio. La polacca non accetta l'accezione negativa data al paragone ma non affonda subito il colpo: "Non so cosa significhi. Ho bisogno di maggiori dettagli…", è la prima replica.

La replica piccata lascia i giornalisti senza parole

L'interlocutore non si sottrae e insiste: "La riflessione è sul fatto che il circuito ATP adesso è più aperto, così come il circuito WTA. Questo è un bene oppure un male?". Swiatek riprende la parola e questa volta è molto più loquace: "Non lo so… Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno vinto tutti i tornei del Grande Slam negli ultimi anni. Non capisco cosa voglia dire quella riflessione e perché viene fatta. Quindi, non ho un'opinione al riguardo. Sono troppo stupida per rispondere a questa domanda".

La risposta di Swiatek ha colto di sorpresa gli stessi giornalisti che si guardavano stupiti: non era chiaro se si espressa in quel modo perché non aveva capito il senso della domanda oppure perché le era sembrata sgradita, al punto da reagire in quel modo. Come stanno realmente le cose? Una tendenza c'è ed è legata agli exploit di alcuni talenti del circuito maschile e di altri giocatori inattesi: è il caso di Jack Draper a Indian Wells o lo stesso Mensik a Miami. E più ancora di Alcaraz, Sinner e Zverev che negli ultimi anno hanno ribaltato le gerarchie nel tennis.