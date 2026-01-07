Iga Swiatek fa qualcosa di eccezionale ma non è consentito: lei e l’avversaria se la ridono

Iga Swiatek potrà raccontare di essere stata una delle poche a mettere a segno un colpo tanto eccezionale e spettacolare quanto, purtroppo per lei, inutile. La tennista polacca, numero due al mondo, durante il match di United Cup contro Suzan Lamens è riuscita a colpire la pallina lanciando la racchetta. Un “trick” che in tanti provano con scarsa fortuna, ma che non è consentito dal regolamento.

Il colpo eccezionale di Swiatek lanciando la racchetta

Sicuramente, però, si tratta di un’azione meritevole di applausi, in primis da parte del pubblico e poi da parte dell’avversaria. Quest’ultima, d’altronde, ha anche fatto il punto alla fine. Dopo aver perso il primo set, super tocco della ragazza orange praticamente impossibile da recuperare. Swiatek si è lanciata sulla pallina partendo anche in anticipo, ma non è riuscita ad arrivare con i tempi giusti.

A quel punto, allora, ecco il lancio della racchetta in direzione della sfera, con il sorprendente epilogo: l’attrezzo è riuscito a colpire la pallina, che ha superato la rete andando nella metà campo di Lamens. Swiatek non è riuscita ad arrestare la sua corsa ed è finita per travolgere la rete, per la più classica delle invasioni. Il punto, comunque, era già concluso, visto che il tocco effettuato con la racchetta lanciata non è previsto dal regolamento.

Perché non è consentito, cosa dice il regolamento

Questo, infatti, prevede che la palla debba essere colpita con una racchetta impugnata dal giocatore e che il contatto debba quindi avvenire con la racchetta in mano. In pratica, non è consentito colpire la palla con una racchetta lanciata, anche se la palla entra regolarmente nel campo avversario. La racchetta, nel momento in cui lascia la mano del giocatore, diventa a tutti gli effetti un oggetto. Lo sapeva bene Iga Swiatek, che ha sorriso stupita per l’accaduto, con la reazione divertita dell’avversaria.

Iga Swiatek ha sconfitto con sicurezza Suzan Lamens nella sfida Polonia-Olanda della United Cup. Durante la partita, la giocatrice di Raszyn ha sfoggiato una mossa insolita che ha infiammato il pubblico e strappato un sorriso alla sua avversaria. Peccato che il gesto non sia riuscito a farle guadagnare un punto. “Illegale, ma altrettanto incredibile”, queste le parole utilizzate per accompagnare il video caricato sui profili di Tennis TV. Il tutto richiamando anche un celebre precedente, quello tra Bublik e Shelton, con il primo protagonista della stessa giocata.