video suggerito

I ringraziamenti esilaranti di Jasmine Paolini a Roma: “Paolo, ieri m’ero scordata”. Poi la gaffe Jasmine Paolini dopo la vittoria in doppio in coppia con Errani si è resa protagonista di una simpatica gaffe. Tutti a ridere sugli spalti del Campo Centrale. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jasmine Paolini è su una nuvola e l'ha dimostrato dopo il trionfo nel torneo di doppio femminile a Roma in coppia con Sara Errani. Difficile essere perfettamente concentrati dopo aver scritto al Foro Italico una pagina di tennis memorabile, con la doppietta singolare-doppio. Il suo discorso durante la premiazione per il successo su Kudermetova-Mertens si è rivelato esilarante, con tanto di simpatica gaffe.

Il discorso di Jasmine Paolini dopo il trionfo nel doppio, gaffe e risate

Le cose erano partite bene per una incontenibile Jasmine Paolini che ha provato a rendere a parole le sue emozioni. Tutto complimentandosi, come da copione, con le avversarie: "Due settimane indimenticabili, incredibile essere qui con il trofeo del doppio dopo la giornata di ieri. Congratulazioni alle avversarie per la bellissima settimana, siete due grandi giocatrici e in bocca al lupo per le prossime settimane".

Poi però ecco il momento che ha fatto sorridere tutti, dalla sua gemella Errani al pubblico. Quando ha dovuto ringraziare team, addetti ai lavori e organizzatori, Jasmine ha provato a rimediare ad una mancanza del giorno prima: "Un grazie al nostro team, tutti insieme ci divertiamo veramente un sacco. È un piacere andare ai tornei e vivere momenti con loro, con la mia famiglia che è qua. Grazie a tutti quelli che organizzano questo torneo, a Paolo (Lorenzi, il direttore del torneo, ndr) che ieri mi ero scordata… scusa (ride, ndr)".

Paolini ringrazia i giudici di linea, ma non ci sono

Se l'ex tennista non ha fatto una piega, il Foro Italico è "venuto giù" poco dopo quando Jasmine ha ringraziato anche i giudici di linea. Una gaffe, visto che queste figure sono state sostituite da tempo dalla tecnologia: "Un grazie alla Federazione, veramente a tutti, raccattapalle, giudici di linea… ah no i giudici di linea non ci sono (risate di tutti, ndr), giudici di sedia. A tutta l'organizzazione perché è un torneo fantastico e sono veramente contenta".

E tra una risata e l'altra belle parole per il pubblico: "Non ultimi grazie al pubblico, siete speciali. Grazie per essere venuti qui, davvero e un in grosso in bocca al lupo a Jannik".