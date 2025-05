Errani-Paolini nella leggenda: trionfo in rimonta nel doppio agli Internazionali di Roma

video suggerito

Sara Errani e Jasmine Paolini trionfano nel doppio agli Internazionali di Roma 2025 per il secondo anno consecutivo: le azzurre battono Veronika Kudermetova ed Elise Mertens in rimonta (6-4, 7-5) e con una prova enorme da parte di entrambe.

Sotto in entrambi i set, le azzurre hanno completato due rimonte in maniera clamorosa e con giocate da grandissime giocatrici: l'inerzia del match è cambiata anche quando è cresciuta la convinzione di Errani e Paloni di riuscire nel colpaccio. L'apporto del pubblico ha sicuramente aiutato le atlete italiane ad aumentare l'intensità delle giocate e a restare connesse anche nei momenti più complessi.

Errani e Paolini vincono la finale di doppio degli Internazionali d'Italia

Errani e Paolini conquistano dunque un back-to-back che mancava dal 1995, quando riuscì in questa impresa la coppia Mary Joe Fernandez e Natasha Zvereva: si tratta del loro settimo titolo insieme, il secondo di questa stagione dopo quello di Doha.

Una prestazione super da parte delle azzurre, che hanno vinto entrambi i set in rimonta e non sono mai uscite dal match nonostante qualche momento di difficoltà. Partita incredibile da parte delle due atlete azzurre, chiamate a rimontare sia nel primo che nel secondo set da 0-4: in entrambi i casi non hanno perso la concentrazione e la calma, riuscendo a mettere pressione alle avversarie e trovando i punti decisivi nei momenti cruciali dell'incontro. Per Errani e Paolini arriva il 7° titolo insieme (il secondo del 2025).

Per la Paolini si conclude un torneo splendido, visto che è arrivato il bis nel dopo la vittoria in singolare arrivata nella finale contro Coco Gauff: ora Jasmine è n. 4 del mondo nel ranking Wta. Sara Errani si conferma una grandissima giocatrice e vince il 34esimo titolo Wta in doppio. Fenomenale. Due atlete favolose.