Holger Rune ingaggia Panichi, super team con Agassi: “La differenza con Sinner non è abissale”

Holger Rune un paio d'anni fa era il terzo della compagnia con Sinner e Alcaraz. Per tutti e tre si prevedeva un futuro luminoso. Il danese è arrivato prima al vertice, ma si è pure fermato subito. Jannik e Carlos dominano il tennis. Ma ora Rune prova a cambiare registro. A parole è sempre ambizioso, al limite dell'essere smargiasso, ora cercherà di fare i fatti, di vincere partite e tornei con i consigli di Andre Agassi, che potrebbe diventare il suo allenatore, e l'aiuto di Marco Panichi, ex preparatore di Sinner e Djokovic che da Cincinnati entrerà a far parte del suo staff.

Marco Panichi da Sinner a Rune

Vinse Parigi Bercy battendo anche Djokovic in finale quando era ancora un teenager. Sembrava pronto al decollo, è arrivato fino al numero 4. Ma poi stop. Fin qui ‘nemmeno' una semifinale Slam. Sempre vicino al vorrei ma non passo, tra un problema fisico, un grande exploit – quest'anno è arrivato in finale a Indian Wells – e un cambio di allenatore. Ora sembra deciso a fare un salto di qualità Rune che vede i suoi compagni d'infanzia e gioventù tennistica dominare il tennis. Sinner e Alcaraz si stanno prendendo tutto da un paio d'anni a questa parte.

Lui vuole unirsi alla compagnia e per farlo ha svolto un paio di sessioni di allenamento con Agassi prima di giocare l'ATP 500 di Washington e adesso ha messo sotto contratto Marco Panichi, che per un anno è stato nello staff di Sinner prima di essere liquidato alla vigilia di Wimbledon.

La mamma di Rune annuncia Panichi: "Conosciamo bene Marco"

L'annuncio lo ha dato l'onnipresente madre, Aneke, che parlando con B.T., un giornale danese, ha detto: "Diamo il benvenuto nel team a Marco Panichi. Porta con sé grande esperienza, non solo dal punto di vista fisico, ma anche in ciò che riguarda la costruzione di un campione Slam. Conosciamo Marco molto bene e abbiamo avuto sempre un buon rapporto con lui. Marco ha sempre apprezzato Holger. Il modo in cui lavora, come ha collaborato con Djokovic rispecchia il modo in cui vediamo un preparatore atletico in un team, sarà molto attivo negli allenamenti".

"La differenza con Jannik e Carlos non è abissale"

Il danese, che è numero 8 nella classifica ATP ma solo 13 nella Race, al di là di Agassi e Panichi è convinto di potersi unire a Sinner e Alcaraz: "La differenza con Jannik e Carlos c’è, ma non è abissale. Il mio tennis è di alto livello. Ho già battuto entrambi, quindi so che posso farlo, loro sono avanti. Il vero salto si fa quando riesci a giocare semifinali e finali ogni settimana, è lì che voglio arrivare anch’io".

Rune e gli allenamenti con Agassi prima dell'ATP Washington

Rune invece ha parlato degli allenamenti con Andre Agassi, uno dei miti del tennis: "È stato bello, abbiamo trascorso un paio di giorni insieme qui a Washington, dove mi ha aiutato con alcune cose, dando la sua opinione. È stato davvero un grande piacere. È un uomo molto, molto saggio. Non ho mai incontrato una persona che vede il gioco in questo modo. Lui ha una risposta incredibile ovviamente ma anch'io ho una buona risposta: lui mi ha dato alcuni consigli su come migliorare un po' in quel fondamentale e in generale sul gioco. È stato un periodo molto breve, ma sicuramente mi ha fatto capire dove mi vede in futuro, dove mi vede ora e ovviamente ci sono molte cose da migliorare. Un futuro con Agassi? È un grande, quindi mi piacerebbe molto".