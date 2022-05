Giorgi-Kasatkina oggi al Roland Garros 2022, dove vedere gli ottavi in TV e diretta streaming Camila Giorgi sfida Daria Kasatkina oggi agli ottavi del Roland Garros. La tennista italiana 28a testa di serie spera di raggiungere la Trevisan ai quarti. Ecco tutte le info per la diretta TV e streaming della partita.

A cura di Marco Beltrami

Camila Giorgi sfiderà Daria Kasatkina nella partita valida per gli ottavi di finale del Roland Garros. La giocatrice italiana, 28a testa di serie, è reduce dalla bella vittoria sulla Sabalenka. Ora un ostacolo duro come la russa, 20a giocatrice del seeding che l’ha già battuta una volta in carriera. La Giorgi spera di raggiungere la Trevisan nei quarti, dove potrebbe affrontare una tra la Kudermetova e la Keys.

Roland Garros, dove vedere Giorgi – Kasatkina in TV e streaming

Dove vedere Giorgi-Kasatkina in tv? La partita tra la tennista italiana e quella russa valida per gli ottavi di finale del Roland Garros sarà trasmessa su Eurosport. Possibile seguire il match su uno dei due canali dedicati Eurosport 1 o Eurosport 2, disponibili su Sky (canali 210, 211). e anche su DAZN. I possessori di Smart TV potranno sfruttare l'app della piattaforma streaming o usare sui televisori tradizionali dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. Nessuna diretta TV in chiaro per Giorgi-Kasatkina. Per lo streaming la partita del Roland Garros si potrà vedere su dispositivi portatili e fissi, oltre che su DAZN, anche su Discovery+ e Eurosport player. Gli abbonati Sky potranno usare l'app loro dedicata SkyGO

Giorgi al Roland Garros oggi, orario e programma della partita contro Kasatkina

Quando si gioca il match tra Camila Giorgi e Daria Kasatkina? La partita è in programma oggi lunedì 30 maggio alle ore 11. La gara di disputerà sul campo Suzanne Lenglen e non sono previsti ritardi, se non per il maltempo, essendo il primo match di giornata che si giocherà su quell'impianto.

Il tabellone della Giorgi, il possibile avversario dei quarti di finale

Camila Giorgi si trova nella parte alta del tabellone femminile del Roland Garros, la stessa della testa di serie numero uno Swiatek, grande favorita. In caso di vittoria contro la Kasatkina, la tennista italiana se la vedrà contro una tra la Kudermetova e la Keys, rispettivamente teste di serie numero 29 e 22. Entrambe le giocatrici potrebbero essere alla portata di Camila. Possibile poi incrocio in semifinale con la temibile polacca.

I precedenti tra Giorgi e Kasatkina

Quella tra Camila Giorgi e Daria Kasatkina non è una prima volta. Le due tenniste si conoscono bene essendosi incontrate in campo in un’altra occasione. C’è un solo precedente tra l’italiana e la russa, nei quarti di finale del torneo di Lione del 2020. In quella sfida ad imporsi fu la Kasatkina con il risultato di 6-2, 4-6, 6-2. Due anni dopo nuovo incrocio, con più esperienza per entrambe.