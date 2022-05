La Trevisan vola al Roland Garros, il segreto è il sorriso nei punti decisivi: “Mi alleno apposta” Martina Trevisan ha raggiunto i quarti del Roland Garros superando in due set la Sasnovich. Il suo segreto? I sorrisi in campo durante il match, che nascondono una tattica precisa.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Martina Trevisan sta vivendo un momento magico, e il tennis italiano sogna. La giocatrice 28enne, numero 59 della classifica WTA ha battuto agli ottavi di finale del Roland Garros la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, 47esima nel ranking, con il risultato di 7-6 (10), 7-5 in poco meno di 2 ore. In attesa delle sfide di domani di Jannik Sinner nel tabellone maschile e di Camila Giorgi che sfideranno rispettivamente i russi Rublev e Kasatkina, la Trevisan è la prima italiana ad accedere ai quarti di finale dell'edizione 2022 del prestigioso slam parigino.

Reduce dal successo nel torneo 250 di Rabat, Martina non ha concesso molto anche alla Sasnovich tenendo botta nel primo set vinto al tie-break e portando a casa in scioltezza il secondo parziale. La toscana è in grande ascesa e per la seconda volta in carriera si qualifica per la seconda volta ai quarti del Roland. Nel 2020 stupì tutti entrando nella seconda settimana di match, dopo essere partita dalle qualificazioni, arrendendosi solo alla polacca Iga Swiatek attuale numero 1 del mondo. In questo torneo invece la Trevisan se la vedrà contro un'avversaria ostica come Leylah Fernandez, la 18enne canadese che ha battuto la Ansimova.

Non ci sono precedenti tra le due tenniste che dunque si affronteranno per la prima volta nella giornata di martedì nello Slam transalpino. Nel frattempo la Trevisan può già sorridere per un ulteriore balzo in classifica. Si è infatti portata più a ridosso della top 30. Subito dopo il fischio finale delle ostilità odierne, l'azzurra ha ricevuto l'ovazione del pubblico che l'ha sostenuta a più riprese. Grande affetto per Martina che ha risposto con bellissime parole: "Vi amo tutti. Mi sembra di essere in Italia, grazie mille. A Parigi c’è un’atmosfera magica, adoro i campi, la palla rimbalza molto alta e il campo è veloce allo stesso tempo. Penso che questa sia la mia seconda casa".

C'è qualcosa di magico dunque sotto la Tour Eiffel per Martina che è stata stuzzicata anche dal padrone di casa Wilander sul suo splendido sorriso, ostentato in campo proprio sul match point. Una situazione curiosa giustificata con queste parole: "Il sorriso sul match-point? È strano, lo so. Ma è una cosa che mi aiuta tanto nei momenti di tensione. Mi ricordo di sorridere sempre e mi sento meglio. Non è facile, ma mi alleno molto su questo". E i sorrisi l'aiutano anche a non pensare alla stanchezza: "Mi godo il momento, sono state due settimane importanti, devo mantenere la concentrazione, continuo a sorridere e ora mi devo un po’ riposare perché sono stanca. La felicità fa superare la stanchezza".