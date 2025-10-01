Tennis
Fucsovics crolla in campo a Shanghai durante la partita: parole inquietanti all’arbitro

Marton Fucsovics crolla per il caldo e l’umidità al Masters 1000 di Shanghai: “Sto morendo”, poi riprende a giocare ma perde contro Jaume Munar.
A cura di Marco Beltrami
Immagine

Si gioca troppo e spesso in condizioni complicate? L'argomento nel mondo del tennis è molto attuale, come confermato anche da quanto accaduto a Shanghai in occasione della partita tra Marton Fucsovics e Jaume Munar. Il giocatore ungherese è crollato nel terzo set, pagando dazio al caldo e all'umidità. Preoccupazione per il magiaro che comunque è riuscito poi a proseguire il match, arrendendosi all'avversario in una condizione fisica migliore.

Malore per Fucsovics durante la partita del match di Shanghai

Dopo aver vinto il primo set 6-4, Fucsovics ha dovuto fare i conti con il ritorno di Munar. Quest'ultimo è sembrato maggiormente in palla e, dopo una battaglia, si è preso il secondo parziale 7-5. La sfida è diventata intensa e tutto lasciava presagire un terzo parziale ulteriormente combattuto. Non è stato così, perché Fucsovics ha decisamente mollato. Il 33enne numero 58 del mondo si è arreso al caldo, accasciandosi sul campo del Masters 1000. L'arbitro, preoccupato, si è avvicinato al tennista steso a terra per assicurarsi delle sue condizioni.

Immagine

Cosa ha detto Fucsovics all'arbitro

Fucsovics, molto provato e collassato per gli effetti della temperatura alta, ha sussurrato poche parole ma emblematiche al giudice di sedia: "Sto morendo". Insomma, un modo molto chiaro e inquietante di far capire le sue difficoltà del momento. Dopo le cure del caso e le procedure per refrigerarsi, Marton si è rialzato e ha deciso comunque, anche con grande correttezza e sportività, di provare a chiudere la sfida che sembrava già compromessa, con il suo avversario avanti 4-1. Alla fine il confronto è scivolato via, con il 6-1 di Munar che si è qualificato per il secondo turno, dove affronterà Flavio Cobolli.

A giudicare dalle condizioni climatiche, con temperature sopra i 30°, i giocatori dovranno fare molta attenzione nella gestione dei match per non andare incontro a spiacevoli sorprese come Fucsovics.

Tennis
