Fritz si vendica di Tsitsipas a Montecarlo: il messaggio scritto sulla telecamera è per lui Dopo aver battuto Tsitsipas nei quarti a Montecarlo, Fritz si è preso una bella rivincita a suon di dediche sulla telecamera.

A cura di Marco Beltrami

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Ne sa qualcosa Taylor Fritz, che nei quarti del torneo di Montecarlo ha battuto il campione delle ultime due edizioni Stefanos Tsitsipas. Prima vittoria in quattro sfide per il numero 10 al mondo, che si è tolto una bella soddisfazione anche dopo la partita.

C'era grande curiosità sul match tra Fritz e Tsitsipas, anche perché il greco aveva un po' acceso la vigilia. La sua ultima dedica sulla videocamera dopo aver battuto agevolmente Jarry agli ottavi aveva fatto molto discutere. Il giocatore numero 3 del mondo aveva scritto: "I campi in terra negli Stati Uniti sono come un unicorno su uno skateboard".

Una dichiarazione a sorpresa, a sottolineare l'assenza di superfici in terra battuta oltreoceano. D'altronde Tsitsipas era reduce proprio da risultati non esaltanti nei Masters americani, giocatisi però sul cemento. Probabilmente Stefanos non ha trovato negli USA campi in terra all'altezza per allenarsi in vista dei tornei europei.

Quando a Tennis Channel gli sono stati chiesti lumi su questa battuta, non ha voluto alimentare ulteriori polemiche: "Penso che sia abbastanza chiaro. Non devo spiegare ulteriormente. È uno stile di vita, è uno stile di vita. Ce l'hai solo nei vecchi country club. È una superficie così tradizionale in Europa… Vorrei solo vedere più campi in terra battuta negli Stati Uniti. So che lì non è tradizionale. Che cos'è? Grigio (in riferimento ai colori dei campi, ndr)? Alcuni lo chiamano grigio, altri verde. Io vedo grigio, altre persone vedono verde. Ma mi piacerebbe vedere un torneo negli Stati Uniti sulla terra rossa. Assolutamente".

In tanti hanno sottolineato il rischio da parte del greco di scrivere queste cose proprio alla vigilia del confronto con Fritz, numero uno americano. E infatti, il tennista 25enne dopo aver trionfato sul greco, si è preso la rivincita, scrivendo sulla telecamera a sua volta: "Terra rossa in USA?".

Una bella risposta dunque per Fritz che però poi ha preferito abbassare i toni in intervista: "Stiamo scherzando. Potremmo sicuramente usare campi in terra battuta migliori negli Stati Uniti. Ma dopo, ho pensato che sarebbe stato divertente tornare indietro e dire qualcos'altro, non fare ‘ scatti' pazzi, ho solo pensato che fosse divertente".