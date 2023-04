Fognini infastidito, ha visto in campo qualcosa di inaccettabile: “Li prenderei per le orecchie” Fabio Fognini ha criticato l’atteggiamento di alcuni giovani tennisti, troppo esuberanti a suo dire. lI tennista che sarà costretto a saltare Montecarlo non ha nascosto il suo fastidio.

A cura di Marco Beltrami

Fabio Fognini purtroppo salterà per infortunio il Masters 1000 di Montecarlo. È stato il tennista italiano ad annunciare il forfait nel prestigioso torneo vinto nel 2019 a causa di un problema al piede rimediato in Portogallo durante l'Estoril. Un'ulteriore complicazione in una stagione che finora non è iniziata benissimo, anzi.

D'altronde è stato lo stesso Fabio a spiegare di vivere il peggiore momento della sua carriera proprio alla vigilia del torneo lusitano quando aveva collezionato 4 sconfitte di fila, e due successi nelle ultime nove partite. Come se non bastasse ecco la maledizione del problema fisico nel derby con Cecchinato che lo ha messo fuorigioco, con buona pace dei propositi di riscatto per provare a risollevarsi da una classifica deficitaria.

In un'intervista a Ultimouomo.com, Fognini ha parlato del suo momento sottolineando come nella sua preparazione avesse puntato proprio a farsi trovare pronto per la stagione sulla terra rossa, iniziata invece malissimo. Tanti i temi trattati dall'azzurro, che ha raccontato le difficoltà vissute durante la sua carriera e aspetti anche del dietro la quinta della vita dei giocatori, per i quali non sono tutte rose e fiori come sembra.

Un'occasione anche per parlare dei suoi possibili "eredi" e dei giovani talenti. Tra questi c'è sicuramente Lorenzo Musetti, che sta vivendo anche lui un periodo negativo: "Mi piace e mi rivedo in alcune cose in Lorenzo, con lui ho un bel rapporto e un feeling speciale, ci alleniamo spesso insieme. Lorenzo ha molta facilità e tante soluzioni di gioco, ma capita anche che si ingarbugli da solo, come me. A volte entrambi facciamo fatica a tornare alla base, alle nostre sicurezze, e a essere solidi. Avere tante soluzioni può essere un qualcosa che diventa difficile gestire".

A proposito dei tennisti più promettenti, Fognini ha detto la sua come sempre senza troppi giri di parole bacchettando alcuni atteggiamenti a suo dire poco rispettosi: "Quando sono entrato nel circuito 15 anni fa, c’era più umiltà. Si portava più rispetto. Tanti giovani adesso mi sembrano… ‘aggallati'. Questo rispetto se lo sono guadagnati in campo, ma fuori dal campo mi sembra che si sentano talmente in una bolla di sapone, che mi verrebbe da prenderli per le orecchie e dirgli: ‘ciccio, stai calmo!' . Ci sono tanti giovani un po’ sbruffoni, ecco. I pischelli di oggi, che dopo due game ti fanno “c’mon” e ti mostrano il pugno in faccia… è una cosa che odio, con tutto il mio cuore. Non la concepisco".