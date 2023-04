Fognini costretto a saltare l’ATP 1000 di Monte-Carlo per l’infortunio: “Sono davvero distrutto” Fognini è costretto a saltare l’ATP 1000 di Monte-Carlo: “Purtroppo l’infortunio al piede non mi consente di giocare”.

A cura di Vito Lamorte

Fabio Fognini non parteciperà all'ATP 1000 di Monte-Carlo ed è costretto a rinunciare alla Wild Card che gli era stata concessa dagli organizzatori. L’infortunio al piede patito nel match contro Marco Cecchinato all’Estoril non gli permetterà di essere in campo e con immenso il dispiacere il tennista ligure, che quattro anni fa fu in grado di trionfare sui campi in terra battuta del Principato, ha annunciato la sua rinuncia.

Questo il suo messaggio scritto su Instagram dal classe 1987: "Devo comunicare con grande dispiacere che non potrò partecipare al torneo di Montecarlo. Purtroppo l’infortunio al piede subito a Estoril non mi consente di giocare. Nei prossimi giorni ne scoprirò l’entità. Sono davvero distrutto. Sapete quanto ami il torneo di Montecarlo. Ringrazio gli organizzatori per l’invito e spero di poter tornare presto in campo".

Non è la prima rinuncia al torneo del Principato, perché nei giorni scorsi avevano comunicato il loro forfait anche Nadal, Auger-Aliassime e Alcaraz.

Fognini, come già anticipato, proprio a Monte-Carlo aveva conquistato il suo primo e unico Masters 1000 in carriera nel 2019: un percorso favoloso che vide cadere sotto i suoi colpi Andrey Rublev, Alexander Zverev e Borna Coric fino alla grande impresa contro Rafael Nadal in semifinale e alla vittoria finale con Dusan Lajovic.

Il tennista ligure a Estoril ha incontrato altri due italiani e si è arreso a Marco Cecchinato dopo la vittoria su Giannessi, ma dopo la prima gara si era soffermato sul suo momento: "Ho bisogno di giocare tante partite e soprattutto di vittorie. La mia classifica in questo momento è una merda e sono nel momento peggiore della mia carriera. Ho 36 anni ma sento di avere ancora il livello per migliorare il mio ranking e penso che in una buona giornata posso battere chiunque".