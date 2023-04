Alcaraz, Nadal e Auger-Aliassime saltano il Monte Carlo Masters: come cambia il tabellone per Sinner Nadal, Alcaraz e Auger-Aliassime si sono ritirati per infortunio dal Masters 1000 di Monte Carlo. Una situazione che cambia gli scenari delle teste di serie per Sinner.

A cura di Marco Beltrami

Il Monte Carlo Masters 1000 è il primo grande torneo di tennis sulla terra rossa del 2023. Purtroppo però l'attesissimo evento che apre la stagione su questa superficie dopo le fatiche sul cemento non potrà contare su diversi protagonisti. In un colpo solo infatti sono arrivati tre forfait eccellenti, tutti per infortunio: Nadal, Alcaraz e Auger-Aliassime non parteciperanno al torneo in programma dal 9 al 16 aprile.

Rafa Nadal sembrava pronto al ritorno in campo dopo l'infortunio all'ileopsoas degli Australian Open a gennaio. Il campione maiorchino recordman di vittorie a Monte Carlo con 11 trionfi, si era iscritto al torneo con ottimismo sulla sua possibile partecipazione. E invece nulla di fatto, con l'ex numero uno al mondo con 22 vittorie Slam all'attivo che ha annunciato il forfait con un comunicato diffuso sui social.

Queste le sue parole: "Ciao a tutti, non sono ancora pronto per competere ai massimi livelli. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera, Montecarlo. Non sono ancora nelle condizioni di giocare con le massime garanzie e continuo il mio percorso di preparazione, sperando di tornare presto".

La Spagna del tennis si preparava a tifare allora solo per Carlos Alcaraz, reduce dal sorpasso in vetta alla classifica ATP incassato da Novak Djokovic, ed eliminato in semifinale a Miami per mano di un eccezionale Sinner. Ed ecco il colpo di scena, con l'annuncio del giovane talento iberico, che si è cancellato per problemi fisici dal tabellone di Monte Carlo: "Dopo due mesi all'estero, sono felice di tornare a casa ma triste perché ho finito la mia ultima partita a Miami con un disagio fisico. Dopo aver visitato il mio medico oggi a Murcia ed essere stato valutato, non potrò andare a Monte Carlo per iniziare il tour sulla terra battuta".

Una tegola per Alcaraz che salta il quinto trofeo importante negli ultimi sei mesi, per infortuni tutti differenti. Inoltre questa assenza rischia di far "fuggire" in classifica Djokovic, che non difende punti nel torneo del Principato e dunque può allungare andando avanti nel torneo.

Come se non bastasse non ci sarà a Monte Carlo anche il numero 7 della classifica ATP Felix Auger-Aliassime. Il canadese ha dato forfait come i due colleghi su Instagram per un problema al ginocchio: "Purtroppo devo annunciare il mio ritiro da Monte Carlo quest'anno. È un evento che aspetto con ansia ogni anno però, ho lottato con il ginocchio sinistro nelle ultime settimane e ho deciso che è stata la decisione più intelligente prendermi un po' di tempo libero, così posso guarire completamente e riprendermi prima del mio prossimo torneo a Madrid. Grazie come sempre per il vostro supporto e non vedo l'ora di rivedervi presto in campo".

L'occasione per rivedere i tre in campo potrebbe essere offerta da un torneo in Spagna dunque. Alcaraz e Nadal potrebbero giocare a Barcellona, mentre Auger-Aliassime dovrebbe tornare a giocare a Madrid. Con questi tre ritiri, le prime teste di serie del Monte Carlo Masters dovrebbero essere nell'ordine: Djokovic, Tsitsipas (campione uscente), Medvedev, Ruud, Rublev, Rune, Sinner e Fritz.

Sinner dunque dovrebbe avanzare di due gradini tra le teste di serie, una situazione che inciderà sul suo tabellone. Infatti in questo modo dovrebbe giovare di un bye nel primo turno, entrando in gioco dunque nel secondo.