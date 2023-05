Federer scambiato per un suo rivale da un tifoso: “Non ha voluto più fare la foto” Roger Federer ha raccontato un imbarazzante episodio durante una conversazione sui social: un tifoso lo ha scambiato per un suo rivale.

A cura di Marco Beltrami

Roger Federer è un'icona dello sport. L'addio al tennis giocato non ha intaccato il suo status e la sua popolarità, come confermato anche dall'ampio seguito sui social. Proprio per questo, il 41enne svizzero ha deciso di concedersi ad una particolare iniziativa, popolare sulle piattaforme di condivisione, invitando i suoi tifosi a porgli delle domande. 90 minuti con l'hashtag AskRF, in cui al "maestro" sono arrivati messaggi di ogni tipo.

Un'occasione per lui anche per raccontare alcuni aneddoti curiosi relativi alla sua carriera per strappare anche sorrisi. Scatenato Roger Federer che ha parlato della rivalità con gli altri grandi campioni della sua epoca, regalando spesso risposte assolutamente spiazzanti e simpatiche. Speciale in particolare il momento in cui è stato stuzzicato da un tifoso su una storia a dir poco curiosa.

In pratica è stato chiesto a Roger Federer se sia mai stato scambiato per qualcuno. Una situazione che sembra impensabile ma che invece si è verificata, e pochi giorni fa. Lo svizzero grande appassionato di Formula 1 ha voluto assistere dal vivo al Gran Premio di Miami e lì ecco lo scambio di persona: "Qualche giorno fa c'è stata una situazione in Formula 1. Un ragazzo ha chiesto: "Posso fare una foto con lei, signor Nadal?". Ho detto che non sono il signor Nadal. Si è scusato e se n'è andato senza fare una foto".

Federer dunque scambiato per il suo rivale numero 1, con il quale però ci sono stati anche momenti bellissimi soprattutto in occasione del suo ritiro dalle scene. Proprio sul dualismo con Rafa, Roger ha dato altre risposte interessanti: ha commentato con un "si e no" la domanda se gli manchino le partite con lo spagnolo, parlando anche della sua assenza dal Roland Garros a causa di un infortunio che lo sta tormentando.

Queste le sue belle parole sui risultati di Nadal in Francia: "Sì, mi mancheranno le sue partite. Roland Garros + Rafael Nadal = uno dei record più incredibili nella storia di tutti gli sport"