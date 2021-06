Verrebbe da definirla "lesa maestà". Il warning che l'arbitro ha riservato a sorpresa a Roger Federer nella fase iniziale del match contro Marin Cilic ha rischiato di scatenare un incidente diplomatico. Raramente abbiamo visto il "maestro" svizzero così infuriato in campo. Fortunatamente dopo un passaggio a vuoto, forse legato anche agli strascichi della discussione, Federer è riuscito a riprendere le redini del match, vincendo al quarto set. Prima di ricaricare le energie in vista dei sedicesimi del Roland Garros, dove troverà Koepfer, l'elvetico ha detto la sua su quanto accaduto.

Perché Federer ha ricevuto il warning dall'arbitro nel match contro Cilic

Roger Federer nel corso del match contro Marin Cilic valido per il secondo turno del Roland Garros, ha ricevuto un "warning" ovvero un "avvertimento" dall'arbitro. Un provvedimento che si può paragonare al cartellino giallo: infatti in caso di ulteriore violazione del regolamento può arrivare anche il penalty point, il "punto perso". Ma cosa ha fatto Federer per meritare il rimbrotto del giudice di sedia? A giudizio dell'ufficiale, lo svizzero avrebbe commesso una "time-violation", perdendo troppo tempo in occasione di una battuta dell'avversario. Ne è nata una discussione quasi infinita, con un sorpreso Federer che ha spiegato le sue ragioni, legate alla necessità di ricorrere all'asciugamano.

Federer racconta cosa è successo dopo aver conquistato i sedicesimi del Roland Garros

Federer ha tirato in ballo anche Cilic, reo a suo dire di "cincischiare" troppo a sua volta durante i turni di battuta prima del lancio della pallina. Il croato però ha sottolineato la necessità di rispettare le regole, non contribuendo al repentino ritorno alla normalità della situazione. Nel post-partita ai microfoni della trasmissione "Game, set, Mats" di Eurosport, Federer è tornato sull'accaduto. La vittoria ottenuta ha permesso a Roger di parlarne col sorriso: "Il warning? Sono stato sorpreso e scioccato, non ho capito cosa stesse succedendo. Non avevo ricevuto più warning da inizio carriera, ed ero arrabbiato quando mi ha richiamato, perché ero in posizione. Diciamo che, gli asciugamani sono su entrambi i lati del campo ed è vero che dovresti seguire il ritmo dell’avversario ma Cilic stava giocando rapidamente e non mi ero accorto che era già pronto per servire. Al tempo stesso perché mi dici che ‘ti stai muovendo lentamente?'. Servo rapidamente, non credo di aver fatto nulla di male".

Quello che conta alla fine è il risultato e la vittoria ottenuta, non può che alimentare l'ottimismo di Federer: "Mi piace giocare partite come questa. Ero un po’ nervoso ma sono riuscito a controllare le energie. Durante il primo e il secondo set ho avuto alti e bassi, ma sono contento per come ho giocato nonostante una difesa eccezionale. Ogni ora che passo sul campo mi dà qualche informazione in più, ora dovrò ricaricare le batterie. Ho cercato di chiudere gli scambi preso, e battere. Non mi preoccupo troppo, penso di essere ok perché mi sono allenato duramente. Non so nemmeno contro chi giocherò il prossimo turno. Non pensavo di poter giocare a questo livello per due ore e mezza".