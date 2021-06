Roger Federer strappa il pass per il secondo turno di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club di Londra, il "maestro" svizzero supera lo scoglio rappresentato dal transalpino costretto al ritiro all'inizio del quinto set (6-4, 6-7, 3-6, 6-2). Un peccato per il francese protagonista di una buona gara e capace di creare non pochi problemi all'otto volte vincitore del torneo. Ora ad attendere Federer c'è il vincente del match tra Gasquet e Sugita.

Federer parte bene e conquista il 1° set in 39′, piazzando il break decisivo nel decimo game dopo due vere e proprie pennellate d'autore. Mannarino però non molla e porta il secondo parziale fino al tie-break dove s'impone con il perentorio punteggio di 7-3. Sulla scia del buon risultato, il transalpino cresce di rendimento nel terzo che chiude a suo favore 6-3. Lo svizzero sembra vicino al tracollo, ma trova la forza di risollevarsi e riesce a pareggiare il conto, vincendo il 4° parziale 6-2. Il finale dei partita però è infausto per il francese che dopo una brutta caduta, rimedia un infortunio che lo costringe al ritiro.

Torsione innaturale del ginocchio per Mannarino che prova a restare in campo ma inutilmente. Inevitabile dunque il ritiro per il francese, che durante le cure ha ricevuto anche il supporto del suo correttissimo avversario. Per lui si tratta della settima sconfitta in altrettante sfide contro Federer. Grande rammarico per Mannarino che aveva comunque la chance di giocarsi il tutto per tutto al quinto dopo un ottimo match.

Quello visto contro Mannarino, come da previsioni, non è stato il miglior Federer. Lo svizzero non è riuscito a giocare ad alto livello con continuità, e anche per questo ha comunque guardato il bicchiere mezzo pieno nel post-gara dimostrandosi soddisfatto per il risultato, seppur dispiaciuto per il ritiro di Mannarino. Molto sorridente nell'intervista in campo, Federer ha dato l'appuntamento al prossimo match dimostrandosi comunque pragmatico e consapevole del suo momento particolare: "Sono contento di giocare una seconda partita vedremo come andrà".