Fantastico Musetti, batte Hurkacz e si qualifica per i quarti dell’ATP 500 di Rotterdam Per la settima volta in carriera Lorenzo Musetti batte un top 20. L’azzurro ha sconfitto Hurkacz nell’ATP 500 di Rotterdam e venerdì giocherà i quarti di finale.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti ha vinto la partita più importante della sua carriera, almeno finora. Il giovane talento azzurro negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam ha sconfitto in tre set la testa di serie numero 4 Hubert Hurkacz, giocatore polacco che pochi mesi fa ha disputato le ATP Finals e che fino a pochi giorni fa era nella top ten. Un successo pesantissimo che può sbloccare il giocatore di Carrara, che venerdì giocherà i quarti di finale contro van de Zandschulp e Lehecka. Questo è il settimo successo contro un top 20 per Musetti.

Vent'anni li compirà tra meno di un mese, ma nonostante sia un teenager Musetti ha ottenuto già risultati eccellenti, è stato tra i primi 50 e giocato gli ottavi al Roland Garros, perse in cinque set da Djokovic. Ma gli ultimi mesi per lui sono stati durissimi, anche a causa di problemi extra campo, Musetti ha fatto molta fatica e ha vinto appena sei partite tra giugno e gennaio, pochissime. La scorsa settimana è stato battuto in India da Majchrzak (un giocatore di terza fascia), a Rotterdam invece improvvisamente, come capita spesso ai giovani atleti, è ritornato brillantissimo. Ha superato al primo turno uno dei fratelli Ymer, Mikael, in tre set, mentre oggi ha sfidato e battuto Hurkacz.

Giocare da sfavorito e senza pressione probabilmente lo ha aiutato, Lorenzo vince il primo set 6-3, sul filo perde il secondo 7-5, ma nel terzo, quando la mano non deve tremare, fa la differenza e si impone ancora 6-3. Uno scalpo pesantissimo questo per Musetti che ha battuto il numero 11 ATP, niente male. E il bello deve ancora arrivare. Perché l'azzurro nei quarti di finale avrà in ogni caso un avversario non irresistibile, uno tra l'olandese Botis van de Zandschulp, 51° al mondo che sta vivendo il momento migliore della carriera, e il ceco Jiri Lehecka, proveniente dalle qualificazioni ma che ha sconfitto in avvio il canadese Shapovalov. Musetti è nella parte alta del tabellone, quella presidiata dalla testa di serie numero 1 il greco Tsitsipas, numero 4 della classifica.

I sette successi contro i top 20 di Musetti

Il giovane tennista italiana ha al suo attivo già tanti successi pesanti avendo battuto nell'ultimo anno e mezzo, in ordine cronologico: Wawrinka (Roma '20) Dimitrov (Acapulco '21) Schwartzman (Acapulco '21) Hurkacz (Roma '21) Auger-Aliassime (Lione '21) Goffin (Roland Garros '21) Hurkacz (Rotterdam '22)