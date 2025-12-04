Fabio Fognini scopre in diretta cosa pensa Flavia Pennetta di lui: “Ma te l’ha detto mia moglie?”

Fabio Fognini, nell'ormai nota intervista a Belve, ha regalato diverse "perle". Ha parlato di carriera e vita privata nel suo consueto modo scanzonato, con quello stile che lo ha reso unico anche in campo da tennis. L'ex giocatore ligure, tra l'altro, ha vissuto anche un momento curioso quando è rimasto sorpreso per una simpatica "fuga di notizie" domestica. Francesca Fagnani infatti ha parlato di un presunto "difetto" di Fabio, svelatole a quanto pare proprio da sua moglie, Flavia Pennetta.

I pregi e i difetti di Fabio Fognini, Fagnani fa riferimento a Flavia Pennetta

Fognini ha parlato dei suoi aspetti positivi e di quelli negativi, aprendosi a 360°. L'ex tennista si è definito un "generoso", ma questo pregio ha prestato il fianco alla padrona di casa che lo ha incalzato: "Ah, perché mi hanno detto che era un po’ tirchietto, lei". Un difetto che ha sorpreso Fabio, che ha cercato di capire l'origine di questa indiscrezione: "Eh no, perché son ligure, hanno detto che son tirchio. Posso confermare che non lo sono. Mia moglie? Lei ha detto che sono tirchio?".

Fabio sorpreso, ci scherza su

A quel punto è arrivata la risposta simpatica di Fagnani: "Fuoco, dico fuoco per non citare la fonte proprio" (sorridendo, ndr). Nessun passo indietro da parte dell'ex campione che ha spiegato: "No, non penso. Non sono tirchio. Diciamolo: do valore alle cose. È diverso. Quindi sono un po' tirchio e un po' generoso". Un botta e risposta divertente e divertito, che sicuramente sarà approfondito poi a casa tra Fabio e Flavia, unitissimi, con l'ex campionessa degli US Open che è stata dunque un gancio perfetto per l'intervista al marito, del quale ha svelato alcuni lati del carattere.

Ovviamente Fabio Fognini sa di non essere perfetto e allora è lui a svelare quello che considera il suo reale difetto, il più pesante: "È uscita un pochettino questa mia permalosità, però la vivo nella maniera giusta, perché lo accetto: non siamo tutti perfetti. Una cosa proprio brutta? Diciamo che, forse, molte volte… ti devo fare un esempio: durante la mia carriera tennistica sono passato dalla parte della ragione alla parte del torto perché sono una testa calda. E questo è un difetto". La definizione di genio e sregolatezza d'altronde per descrivere il tennista Fognini infatti è stata letteralmente inflazionata.