Errani e Paolini in finale di doppio al Roland Garros 2025, orario TV e dove vederla in diretta streaming Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno oggi la finale di doppio femminile del Roland Garros contro la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic. Il match sarà trasmesso da Eurosport per soli abbonati a partire dalle 11.

A cura di Paolo Fiorenza

Se il piatto forte della domenica di tennis per noi italiani sarà la finale maschile del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, eccezionalmente trasmessa anche in chiaro, oggi sul campo centrale di Parigi ci saranno anche altre due rappresentanti azzurre a battersi per portarsi a casa un titolo del Grande Slam. Prima di Sinner giocheranno la finale del doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini, che contro la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e dalla serba Aleksandra Krunic proveranno a bissare la loro fresca vittoria del Foro Italico a Roma.

A che ora giocano Errani/Paolini la finale del doppio a Parigi contro Danilina/Krunic

Il match conclusivo del doppio femminile al Roland Garros sarà quello con cui si aprirà il programma sul campo centrale intitolato a Philippe Chatrier: Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo contro Anna Danilina e Aleksandra Krunic alle ore 11. A seguire, non prima delle 15, toccherà poi a Sinner provare a battere Alcaraz sulla superficie più congeniale allo spagnolo, la terra battuta.

L'abbraccio tra Sara Errani e Jasmine Paolini dopo aver vinto il doppio agli Internazionali di Roma

Dove vedere la finale Errani/Paolini-Danilina/Krunic oggi al Ronald Garros

La finale del Ronald Garros tra Errani/Paolini e Danilina/Krunic sarà trasmessa, così come è stato tutto il torneo parigino sia maschile che femminile, da Eurosport, visibile solo per chi è abbonato ai vari pacchetti Sky, DAZN, Timvision, Amazon Prime Video (via Discovery+) e Now TV. A differenza della partita tra Sinner e Alcaraz, per le due azzurre non ci sarà la diretta in chiaro.

Il cammino di Errani e Paolini a Parigi

Teste di serie numero 2 del torneo di doppio femminile al Roland Garros e collocate nella parte bassa del tabellone, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto Azarenka-Routliffe al primo turno, poi Sun-Yuan al secondo, Haddad Maia-Siegemund negli ottavi, Kudermetova-Mertens nei quarti e infine la coppia russa Andreeva-Shnaider venerdì in semifinale. Secondo i bookmakers, le due tenniste azzurre sono le strafavorite del match. Meglio fare gli scongiuri…