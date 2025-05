video suggerito

Emma Raducanu si sente male in campo anche a Parigi: poi si riprende e vince una battaglia di 3 ore Al Roland Garros Emma Raducanu non è stata bene durante l’incontro di primo turno. Il medico le ha misurato le pressione e preso la temperatura. L’inglese superato lo spavento è riuscita a vincere, ora sfiderà Iga Swiatek. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vittoria con il brivido al Roland Garros per Emma Raducanu, la giovane tennista inglese ha dovuto battagliare per sconfiggere la cinese Wang Xinyu, ma oltre che all'avversaria in alcuni momenti dell'incontro ha dovuto pensare alla sua salute. Raducanu durante l'incontro ha chiamato un medical time out e nella pausa il medico ha dovuto intervenire misurandole pure la pressione.

L'intervento del medico a fine primo set

In questi ultimi anni Raducanu ha dovuto fronteggiare tanti problemi, seri, compresi quelli fisici. A Parigi ha vissuto letteralmente un brutto quarto d'ora mentre era in campo contro Wang Xinyu. La tennista è stata costretta a ricorrere a cure mediche dopo essersi sentita male. Sul finire del primo set, avanti 6-5, Raducanu chiama l'MTO. Dalle immagini, proposte in diretta tv, non si capisce cosa sia successo esattamente.

Ma la dottoressa le dà subito un sacchettino contenente del ghiaccio, che serve alla giocatrice. Si pensa a un colpo di calore. Quei cubetti di ghiaccio li mette intorno agli occhi. Poi le viene misurata la temperatura e soprattutto la pressione. Acqua e frutta per riprendere energie, poi dritta in campo per duellare con Wang Xinyu, sconfitta in tre set dopo 2h44′. Lo scorso marzo, nel torneo di Miami, pure ebbe un malore Raducanu, durante l'incontro con Jessica Pegula.

Al secondo turno c'è Swiatek-Raducanu

Prima del via del torneo aveva detto di non essere al top Raducanu, che a Strasburgo era stata la causa di una polemica tra Danielle Collins e un cameraman: "Non sono al 100%, ho avuto uno spasmo a Strasburgo, e ho cercato di gestirlo al meglio delle mie possibilità. Giocare una partita però è diverso".

Ora un giorno di riposo prima di tornare in campo, nientemeno che con Iga Swiatek, pluri-campionessa al Roland Garros, detentrice del torneo, che la sconfisse pure agli Australian Open, primo Slam della stagione, quando si impose con il punteggio di 6-1 6-0.