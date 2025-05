Danielle Collins irritata da un cameraman per il suo comportamento “assolutamente inappropriato”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Capita anche questo durante un torneo di tennis. Per la precisione al torneo WTA di Strasburgo durante l'incontro femminile tra Danielle Collins ed Emma Raducanu, è successo un episodio diventato immediatamente virale durante uno dei cambi campo. La tennista statunitense, nel corso del match valido per gli ottavi di finale del torneo, si è scagliata contro un cameraman che stava filmando l’incontro. La numero 46 al mondo perde le staffe accusando l'uomo di aver tenuto un comportamento "del tutto inappropriato" in quel frangente di gioco. Ma cos'è successo?

Siamo quasi nel finale di partita, la Raducanu era stata costretta a chiedere un timeout medico sul 5-0 dopo aver accusato un problema alla parte bassa della schiena e nel frattempo si svolge uno degli ultimi cambi campo della partita. La Collins si siede sulla sua panca e a un certo punto però si alza per prendersi dell'acqua posta proprio alle spalle della sedia dell'arbitro. A quel punto si accorge del cameraman ed esplode la rabbia: "Devo prendere dell'acqua, siamo in fase di cambio – e aggiunge – Non c'è bisogno che tu mi stia così vicino".

Appostata esattamente lì c'era anche Emma Raducanu che stava bevendo dalla sua borraccia. La Collins così sottolinea all'uomo: "Non c'è bisogno che tu stia così vicino ad Emma, è assolutamente inappropriato". Mentre il cameraman si allontanava, divenne chiaro quanto fosse stato vicino ai giocatori in attesa. "Non è una cosa difficile darci un po’ di spazio”. Uno sfogo che però sui social non è stato preso benissimo dai tantissimi tifosi i quali si sono scagliati contro l'americana con innumerevoli commenti negativi per quanto appena visto".

La partita si è conclusa con la vittoria della Collins

La Collins a quel punto si è allontanata immediatamente dal posto dopo aver riempito la sua borraccia lasciando lì la Raducanu che nel frattempo è rimasta quasi incredula di fronte a quella reazione dell'avversaria. Tuttavia, al ritorno in campo, le ostilità sono riprese e Collins ha vinto il set aggiudicandosi la combattuta vittoria per 4-6, 6-1, 6-3. Nel corso della sua importante carriera, Collins non ha mai avuto timore di essere una presenza schietta nel tennis, e il suo soprannome "the Danimal" offre ai fan un'idea della sua personalità a tratti esplosiva. È conosciuta anche come la “tennista più odiata al mondo”. Nel corso degli ultimi Australian Open 2025 infatti la statunitense ha litigato anche con il pubblico di Melbourne.