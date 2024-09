video suggerito

È morta a 56 anni la zia di Jannik Sinner: le aveva dedicato commosso la vittoria allo US Open La famiglia Sinner-Rauchegger ha comunicato con un necrologio la morte di Margith a 56 anni: era l’amatissima zia Meggi cui Jannik aveva dedicato commosso la vittoria allo US Open. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

L'amatissima zia di Jannik Sinner – cui il campione azzurro aveva dedicato commosso la vittoria dello US Open – è morta sabato a 56 anni, come comunicato dalla famiglia in un necrologio. Margith Rauchegger, sorella della madre di Jannik, Siglinde, stava male da tempo e del resto le parole pronunciate dal 23enne altoatesino appena dopo aver battuto Taylor Fritz nella finale di Flughing Meadows lo scorso 8 settembre non lasciavano molto speranze: "Voglio dedicare il titolo a mia zia, non sta bene e non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute".

Sinner e la zia Meggi, una persona importante: "I miei lavoravano, io stavo tanto tempo con lei"

Jannik sapeva che zia Meggi – come la chiamavano in famiglia – stava per lasciarlo per sempre e le volle mandare tutto il suo affetto in mondovisione, perché tutti sapessero quanto fosse stata importante nella sua vita. "Quando ero piccolo i miei lavoravano tutto il giorno e io trascorrevo molto tempo con mia zia. Mi accompagnava alle gare di sci, passavamo l'estate insieme", raccontò poi Sinner, riavvolgendo il nastro dei ricordi.

Da allora sono passati tanti anni, quel ragazzino allampanato dalla chioma rossa è diventato uno degli atleti più famosi al mondo, il miglior tennista in circolazione, vincitore di due tornei del Grande Slam, della Coppa Davis, primo nel ranking ATP. Ma le radici di Jannik restano semplici e radicate nella sua terra, nei suoi affetti che protegge gelosamente. Zia Meggi era parte importante di tutto questo.

Il necrologio della famiglia Sinner-Rauchegger

"Vorrei che tu sapessi quanto eri preziosa", è l'incipit del necrologio con cui la famiglia Sinner-Rauchegger ha comunicato la scomparsa di Margith, che aveva compiuto 56 anni lo scorso 21 settembre: "Margith si è addormentata per sempre nella sua amata casa. Accompagneremo la nostra cara Meggi martedì 24 settembre alle 13:45, partendo dalla chiesa dell'ospedale, alla chiesa parrocchiale di Villabassa per la funzione di commiato. La celebrazione potrà essere effettuata tramite il canale YouTube dell'unità pastorale Alta Pusteria".

"La tumulazione dell'urna avverrà in un secondo momento con i familiari e gli amici più stretti. Con affetto e gratitudine: tuo marito Karl con il tuo amato figlio René, i tuoi genitori Giuseppe e Maria, tua sorella Siglinde con Hanspeter, Jannik e il figlioccio Mark con Lisa, i tuoi cognati, cognate, nipoti e nipoti, la tua figlioccia Anna, la tua figlioccia Hanne, tua suocera Emma, ​​​​tutti i parenti e amici. I nostri ringraziamenti vanno a tutto il team dell'Ospedale di Brunico, in particolare al reparto di cure palliative della Dottoressa Monika Hilber. Un grande ringraziamento all'adorabile vicinato e alle sue migliori amiche Petra, Margit, Helga, Petra, Manu e Mariedl per il loro caloroso sostegno", conclude il necrologio.