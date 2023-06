Due italiani in finale al Roland Garros: sono Sciahbasi e Vulpitta nel doppio maschile juniores Lorenzo Sciahbasi e Gabriele Vulpitta hanno vinto la semifinale maschile del doppio juniores battendo in due set (7-5, 7-6) la coppia Camus-Hrazdil. Sabato in finale sfideranno le teste di serie numero 1, Demin-Mendez.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Roland Garros 2023 parlerà anche italiano in finale e lo farà grazie a due campioni in erba che hanno conquistato l'atto conclusivo nel doppio maschile. Si tratta di Lorenzo Sciahbasi e Gabriele Vulpitta che hanno superato in semifinale la coppia Camus-Hrazdil per 7-5, 7-6 (7). Adesso il sogno continuerà affrontando il russo Demin e il messicano Mendez sabato 10 giugno sul Campo 6 di Parigi.

Non sarà assolutamente facile, anzi: i favori del pronostico sulla carta – e non solo – sono tutti per il duo composto dal russo Yaroslav Demin e dal messicano Rodrigo Pacheco Mendez che hanno mantenuto fede alle attese e da teste di serie numero 1 sono arrivati all'atto conclusivo della lunga marcia nel doppio juniores maschile. Ad affrontarli la coppia tutta azzurra che proverà a ribaltare ciò che appare uno scoglio insormontabile sulla carta per provare il colpo a sorpresa dopo un cammino da protagonisti.

Lorenzo Sciahbasi e Gabriele Vulpitta hanno avuto la meglio in semifinale sull’australiano Camus e sul ceco Hrazdil per 7-5, 7-6(7), una mini maratona sempre sul fil di lana che ha però premiato la nostra coppia azzurra che domani, dalle 11 scenderà di nuovo sulla terra rossa, sul Campo 6 per l'atto finale. Nel corso della sfida di semifinale, Vulpitta e Sciahbasi sono stati fenomenali nel recuperare un break di svantaggio in entrambi i parziali e annullare anche un set point nel tie-break del secondo, poi chiuso sul 9-7 su Camus-Hrazdil.

I due classe 2005 si sono difesi perfettamente confermando una stagione fin qui molto positiva. Lorenzo Sciahbasi arrivava da tre tornei ITF dove il miglior risultato ottenuto erano i quarti di finale a Poitiers. Poi ha preso parte anche alle qualificazioni del Challenger di Francavilla al Mare. Per Gabriele Vulpitta (numero 55 del ranking ITF Junior) una finale persa allo J200 di Salmaggiore e di Hammamet e un buon quarto di finale del J500 di Offenbach.