Dove vedere Sinner-Machac oggi in TV e streaming, quando si gioca la partita di tennis all’ATP Miami

Jannik Sinner affronta Tomas Machac nei quarti del Miami Open. Il tennista italiano non scenderà in campo a Miami prima delle ore 20 di mercoledì 27 marzo. Diretta TV su Sky.

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale pure del torneo di Miami. Il tennista italiano stasera scenderà ancora in campo. Stavolta niente giorno di riposo tra un match e l'altro per l'altoatesino che da favoritissimo affronterà il ceco Tomas Machac, che ha eliminato negli ottavi Matteo Arnaldi. Sinner e Machac scenderanno in campo mercoledì 27 marzo non prima delle ore 20. Il match si potrà seguire in diretta TV su Sky.

Sinner ha vinto 39 delle ultime 42 partite giocate. Fenomenale. La serie vuole migliorarla oggi contro Machac, che è una delle sorprese di questo torneo. Perché al Miami Open ha battuto il numero 6 ATP Rublev e di fatto ha preso il suo posto in tabellone. Jannik ha invece eliminato Vavassori all'esordio, poiin tre set ha piegato Griekspoor e ha battuto in due set l'australiano O'Connell. Ora è favoritissimo contro il numero 60 al mondo, che però è in grande forma. In caso di successo potrebbe incrociare ancora Medvedev.

Quando gioca Sinner contro Machac all'ATP Miami: orario TV e programma

Jannik Sinner e Tomas Machac daranno vita al primo dei quarti di finale del Miami Open maschile. Il programma di giornata sarà aperto alle 18 ora italiana (le 13 in Florida) da Caroline Garcia e Danielle Collins. A seguire, ma non prima delle 20, ci sarà Sinner-Machac. Mentre nella notte si giocheranno Alexandrova-Pegula e Medvedev-Jarry.

Dove vedere oggi Sinner-Machac in diretta TV in chiaro e in streaming

L'incontro dei quarti di finale tra Jannik Sinner e Tomas Machac si potrà seguire in diretta TV su Sky, sui canale 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming si, ma solo per abbonati, con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro del match dei quarti di Miami.

Sinner contro Machac oggi a Miami: i precedenti

Non ci sono precedenti tra Sinner e Machac, quella di stasera sarà la prima sfida ufficiale tra i due tennisti. Il ceco è un buon giocatore, ma non un fuoriclasse. La sua stagione non è stata particolarmente significativa prima di Miami. Chi vincerà in semifinale sfiderà Daniil Medvedev o Nicolas Jarry venerdì nella serata italiana.