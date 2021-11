Dove comprare e quanto costano i biglietti per le ATP Finals di tennis a Torino Dal 14 al 21 novembre a Torino si disputeranno le ATP Finals, il torneo che chiude la stagione del tennis e che disputano i migliori 8 giocatori al mondo. Per la prima volta le Finals si giocheranno in Italia e si terranno precisamente al Pala Alpitour di Torino. Sono ancora disponibili numerosi biglietti. Il costo dei biglietti è piuttosto elevato. Tra quelli ancora in vendita si va dai 135 euro della sessione serale della prima giornata ai 420 euro delle semifinali, fino ai quasi 500 per la finale.

A cura di Alessio Morra

Per la prima volta in Italia si disputeranno le ATP Finals, il torneo che chiude la stagione del tennis. In campo i primi otto giocatori del mondo, tra questi anche un italiano: Matteo Berrettini. Ma potrebbe esserci pure Jannik Sinner, che fino all'ultimo cercherà di ottenere la qualificazioni. Le Finals si giocheranno a Torino dal 14 al 21 novembre, e diventeranno un appuntamento fisso visto che i migliori tennisti al mondo scenderanno in campo fino al 2025 al ‘Pala Alpitour'. I biglietti sono andati a ruba, ma ce ne sono ancora tanti in vendita.

Dove comprare i biglietti per le ATP Finals Torino

I biglietti per le ATP Finals sono già in vendita, non ne sono rimasti tantissimi. Perché già da tempo gli appassionati, non solo quelli italiani, hanno prenotato e acquistato tantissimi biglietti. Ma per chi vuole c'è ancora la possibilità di accaparrare un tagliando per le otto giornate di gara. Ancora non si sa sarà possibile avere la capienza massima per tutto il torneo, ma con le regole attuali sarà possibile riempire il palazzetto al 75%. La capienza massima è di oltre 14 mila spettatori. I biglietti si possono acquistare sia sul sito ufficiale delle ATP Finals che su Ticket One. Potranno entrare nel palazzetto solo coloro che hanno il Green Pass.

Quanto costano i biglietti per l’ATP Finals a Torino: i prezzi sul sito di Nitto

Dal 14 al 20 novembre si disputeranno ogni giorno due incontri nella sessione pomeridiana e due in quella serale. In entrambe si terrà prima un match delle Finals di Doppio e poi di quella del torneo del Singolare. Mentre domenica 21 novembre ci saranno le finali. Il costo dei biglietti varia da giornata a giornata e una grande differenza c'è tra i biglietti della sessione pomeridiana e quella serale. I ticket della sessione pomeridiana di domenica 14 novembre partono da 112 euro, mentre quelli della sessione serale non costano meno di 135 euro. Tra i biglietti ancora disponibili quelli delle semifinali costano tra i 389 e 420 euro, mentre i ticket per le finali delle Finals hanno un costo di circa 500 euro.