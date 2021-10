Berrettini alle ATP Finals, lo scopre in diretta: “Pazzesco, è incredibile” Matteo Berrettini dopo la vittoria con Popyrin al primo turno del torneo ATP 500 di Vienna ha scoperto in diretta di aver conquistato la matematica qualificazioni alle ATP Finals. Una gioia incontenibile per l’azzurro che è rimasto senza parole, prima di lasciarsi andare all’esultanza con il suo miglior sorriso.

A cura di Marco Beltrami

Ora che l'obiettivo è stato raggiunto, Matteo Berrettini quasi fa fatica a crederci. Il primo tennista italiano nel ranking Atp (numero 7) si è matematicamente qualificato per le ATP Finals. Per la seconda volta in carriera, questa volta in Italia, il primo giocatore azzurro a raggiungere la finale di Wimbledon giocherà il torneo che chiude la stagione, secondo in termini di importanza solo agli Slam, insieme ai migliori colleghi del mondo. L'ufficialità è arrivata dopo la vittoria a Vienna su Popyrin, con Berrettini che è rimasto sorpreso nel classico appuntamento post-match.

Matteo si aspettava di rispondere alle domande sul match del primo turno dell'ATP 500 di Vienna e invece, il suo intervistatore lo ha lasciato senza parole: "Congratulazioni, ti sei qualificato per le ATP Finals". Dopo essere rimasto a bocca aperta, gioia incontenibile per il tennista italiano che con grande spontaneità ha alzato le braccia al cielo, mostrando il suo sorriso smagliante: "Pazzesco, era nell'aria (con riferimento al fatto che mancava solo ufficialità, ndr), ma questo è il mio sorriso! È un traguardo incredibile, sono così felice del fatto che si giochi in Italia. E davvero non vedo l'ora di partecipare, anche se prima devo pensare agli ultimi tornei". E poi ancora un po' incredulo: "Wow che traguardo".

E chissà che a rappresentare l'Italia del tennis alle ATP Finals in programma a Torino dal 14 al 21 novembre, non ci sia anche un altro italiano ovvero Jannik Sinner. Oltre a Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev e Berrettini, il classe 2001 si gioca il posto con Ruud, e Norrie, Hurkacz. La sconfitta del polacco contro Murray a Vienna ha fatto ovviamente sorridere Jannik che ha la possibilità del sorpasso. Molto dipenderà dai risultati dell'azzurro, reduce dal trionfo in scioltezza ad Anversa.