video suggerito

Berrettini show, vince e vola agli ottavi di Marrekech: “Mi sono divertito molto” Matteo Berrettini ha esordito nell’ATP 250 di Marrakech lasciando appena tre game a Shevchenko, negli ottavi sfiderà lo spagnolo Munar. Al termine dell’incontro Berrettini era davvero contento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Berrettini inizia alla grande il suo cammino nel torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista romano ha lasciato appena tre game a Shevchenko e si è qualificato per il secondo turno, in cui affronterà lo spagnolo Jaume Munar. Berrettini raggiunge al secondo turno Flavio Cobolli, che in mattinata aveva eliminato Shelbayh. Al termine dell'incontro l'azzurro era davvero raggiante. La retta via l'ha ritrovata e il cammino verso il ritorno al vertice del grande tennis continua.

Berrettini è stato assente per sei mesi, è tornato a Phoenix, dove ha raggiunto la finale del torneo challenger. Un risultato di rilievo considerando il lungo stop. A Miami un capogiro ha inciso sull'esito dell'incontro con Andy Murray. Ora il ritorno sulla terra battuta, superficie dov'è nato e sulla quale non giocava da un po'. Con intelligenza si è programmato Berrettini che ora è a Marrakech, dove ha vinto 6-2 6-1 con Shevchenko. Un successo netto, in appena un'ora e tredici minuti. Un'altra vittoria in stagione, ma la prima a livello ATP dagli US Open.

Dopo il match ha mostrato la sua soddisfazione dicendo: "Sono contento di essere tornato, era passato tempo, era un po' di tempo che mi mancava il tennis, mi sono molto divertito giocando, quando tu torni non sai mai come sarà, ma ho bisogno di giocare, questo è stato un match molto positivo per me e sono molto contento".

Leggi anche Berrettini sorprende a Phoenix con la terza rimonta consecutiva: batte Atmane e vola in semifinale

Poi ha risposto a una domanda sul magic moment del tennis italiano, con Sinner che veleggia ed è reduce dal successo al Miami Open: "Ci sono tanti ottimi giocatori in Italia. Jannik sta giocando benissimo, ha meritato di vincere a Miami. Io devo continuare a lavorare, a spingere. Le vittorie di Jannik ci spingono a dare il meglio del meglio. Ci siamo io, Fabio, ma in genere il tennis italiano sta andando bene, ci sono un sacco di giovani che stanno giocando, anche qui come Cobolli. Spero anche io di tornare in Coppa Davis".