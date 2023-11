Djokovic va in finale a Bercy provoca il pubblico e festeggia con un gesto volgare Il serbo batte dopo tre ore di gioco Rublev in una bella semifinale, ma dopo aver vinto fa un gesto piuttosto volgare. Poco prima Djokovic aveva risposto al pubblico in modo piccato.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic e Grigor Dimitrov giocheranno la finale del torneo di Parigi Bercy. Il serbo e il bulgaro si sfideranno domenica pomeriggio e daranno vita a una partita che si prospetta spettacolare. Sono entrambi in grande forma e il contrasto di stili potrebbe rendere il match indimenticabile. Dimitrov ha battuto al tie-break decisivo Tsitsipas, mentre il numero 1 ATP ha battuto sul filo Rublev e dopo aver vinto ha polemizzato con il pubblico e ha festeggiato il successo con un gesto molto volgare.

Djokovic ha iniziato il torneo bene, ha battuto Etcheverry rapidamente, ma poi ha avuto qualche problema ed ha faticato per sconfiggere sia Griekspoor negli ottavi che Rune nei quarti. Due vere battaglie vinte dal serbo, che dopo il successo sull'olandese aveva dichiarato di aver avuto problemi di stomaco, che lo avevano condizionato e non poco. In semifinale il tennista che ha vinto più Slam nella storia ha sfidato Rublev. La loro partita è stata intensissima.

Tre ore di battaglia. Djokovic parte bene, ma capisce subito che stavolta il russo ci crede, quantomeno più del solito. Rublev vince 7-5 il primo set, annusa il colpo grosso nel secondo, che però Djokovic si aggiudica al tie-break. Il finale è intenso, teso, si arriva sul filo, il tie-break sembra ancora la soluzione. Ma il russo, ahi lui, crolla sul più bello. Doppio fallo sul matchpoint. Atroce. Perdere così è tremendo. Rublev è fuori. Djokovic è in finale.

Il saluto tra i due è molto cordiale. Il russo si era già sfogato tirando violentemente per terra la racchetta. Djokovic invece dopo aver vinto provoca il pubblico, mettendo le dita vicino alle orecchie. A Parigi generalmente gli spettatori non tifano per lui e questo sicuramente gli dà fastidio. Poi ha festeggiato il successo con il suo staff e a un certo punto con le mani ha indicato le parti basse.

Un gesto volgare che non è passato inosservato. Il pubblico di Bercy lo fischia, e forse pensa pure alla signorilità di Federer e Nadal. Vedremo se quell'atteggiamento provocatorio darà più tifosi a Dimitrov nell'ultimo atto del torneo parigino.