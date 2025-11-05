Djokovic stizzito di fronte alla fuga di notizie in Italia: “Non so da dove arrivino certe informazioni”

Novak Djokovic ha vissuto una serata piena di emozioni nel suo esordio vincente al torneo di Atene. Oltre alla soddisfazione per il successo contro Alejandro Tabilo, il fuoriclasse serbo si è lasciato andare a un momento di commozione ricordando il suo “papà tennistico” Nikola Pilic, figura fondamentale nella sua crescita sportiva e personale. A stemperare subito l’atmosfera è arrivata la sorpresa della famiglia, che ha fatto capolino in sala stampa per un breve saluto e una richiesta scherzosa, strappando un sorriso al campione. Non sono però mancati anche momenti di leggero nervosismo quando si è parlato delle indiscrezioni italiane sulla sua presenza alle Finals.

Djokovic smentisce le parole di Binaghi sulla sua presenza alle Finals

Durante la sua chiacchierata con i cronisti, Djokovic è stato interrogato su una sua eventuale partecipazione alle ATP Finals di Torino data per certa da Angelo Binaghi. Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel nei giorni scorsi aveva rivelato: "Noi abbiamo conferma che Djokovic giocherà a Torino". Parole che a quanto pare hanno sorpreso il tennista serbo stizzito per quelle che ha considerato delle indiscrezioni non veritiere.

Quando deciderà per Torino

Quando infatti gli è stato chiesto della sua presenza certa in Italia, Djokovic è stato molto diretto nella smentita: "Non so da dove (riferimento a Binaghi, ndr) abbia preso queste informazioni, non so da chi. Di certo non da me o dalla mia squadra. Prenderò questa decisione alla fine del torneo".

Bisognerà dunque aspettare qualche giorno per capire se Djokovic sarà presente o meno alle ATP Finals. Di certo lui ha tutte le carte in regola in termini di punti per prendere parte all'evento dopo avervi rinunciato nella scorsa annata. La sua eventuale presenza complica i piani di Lorenzo Musetti che solo vincendo il torneo di Atene potrebbe sperare di rientrare tra gli 8 partecipanti alle Finals, beffando così Auger-Aliassime.