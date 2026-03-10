Djokovic racconta la sfida a golf con Alcaraz a Indian Wells: “Penso: ma che sta succedendo qui?”

Novak Djokovic è rimasto senza parole per l'abilità di Carlos Alcaraz a Indian Wells. "C'è qualcosa in cui non sei bravo, amico?", è l'espressione divertita e sbalordita del campione serbo che non si riferiva alla qualità del tennis espresso dal numero uno al mondo ma alla sua capacità di giocare bene anche a golf. Che sia una racchetta oppure un ferro, lo spagnolo sembra avere nelle mani lo swing giusto per piazzare colpi incredibili anche su un altro tipo di green. Nole e il murciano sono in California, in lizza nel torneo di Indian Wells. E tra una pausa e l'altra delle sfide in calendario si sono concessi un po' di relax trascorrendo qualche ora sui campi di golf. Assieme a loro c'era anche Alexander Zverev, pure lui a un certo punto è rimasto con la bocca spalancata dinanzi alle prodezze dell'iberico. E quella che sembrava una competizione amichevole s'è trasformata in una sorta di passerella per il campione di tennis.

Djokovic stupito dall'abilità di Alcaraz: "Il ragazzo fa un drive da 300 yard"

Le parole di Djokovic spiegano bene qual è stata la sorpresa nel constatare la bravura di Alcaraz. Non se l'aspettava. Immaginava che, al massimo, se la cavasse. E invece è rimasto spiazzato. "È stato davvero bello. Non gioco più tanto a golf come una volta, ma loro sono molto bravi – ha ammesso il serbo nell'intervista a Tennis Channel -. E penso che Carlos sia sulla buona strada".

Che cosa intenda per "buona strada", il 24 campione Slam lo chiarisce meglio poco dopo, quando cita un episodio avvenuto durante quella sfida. "Mi presento e il ragazzo fa un drive da 300 yard, par 5, e cerca l'eagle… a quel punto gli chiedo: c'è qualcosa in cui non sei bravo, amico?".

La battuta che nasconde un fondo di verità: "Ma che sta succedendo qui?"

È una battuta che nasconde un fondo di verità, in questo momento Carlos si trova in una posizione incontrastata e in uno stato di grazia. Trasforma in oro tutto quel che tocca, compreso le palline da golf. "Ci penso e mi dico: ma che sta succedendo qui? È pura potenza. Carlos ama il golf. È stato bello trascorrere del tempo con questi ragazzi. Siamo tutti grandi rivali, ma è bello che ci sia sintonia tra di noi, poter praticare altri sport e passare assieme qualche ora piacevole fuori dal campo".

Non è certo un segreto che Djokovic abbia una grande passione per molte altre discipline oltre al tennis e spesso viene visto partecipare o assistere a eventi sportivi in giro per il mondo. Al contrario, Alcaraz e Zverev si sono avvicinati al golf solo negli ultimi anni, anche se in passato erano già stati visti giocare insieme durante una delle edizioni della Laver Cup.