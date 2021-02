Novak Djokovic ha dovuto battere non solo gli avversari, ma anche il dolore per vincere il nono titolo degli Australian Open. Il tennista serbo numero uno al mondo in occasione del match del terzo turno contro Fritz ha rimediato un infortunio muscolare agli addominali. Una lesione che, continuando a giocare si è estesa fino a raggiungere i due centimetri e mezzo. Ora inevitabile lo stop per recuperare dallo strappo e non compromettere ulteriormente la situazione.

Novak Djokovic battendo Medvedev ha vinto il primo Slam stagionale, gli Australian Open. Inarrestabile Nole sempre più primo giocatore al mondo, in una stagione che potrebbe regalargli la possibilità di imprimere il suo nome ancor di più nella storia del tennis. Prima però il campione serbo sarà costretto a fermarsi per recuperare dal brutto infortunio agli addominali. Djokovic infatti ha giocato gran parte del torneo con una lacerazione ai muscoli addominali. Nel match contro Fritz, Nole ha rischiato il ritiro, con gli esami che hanno poi evidenziato uno strappo di 1.7 centimetri. Continuando a giocare, stringendo i denti, la situazione è peggiorata e non poco. Una situazione che spingerà il numero 1 Atp allo stop.

Queste le sue parole riportate da Ubitennis: "Come sapete ho subìto uno strappo all’addominale obliquo. La prima risonanza magnetica appena dopo la partita con Fritz aveva individuato una lesione di 1,7 centimetri, mentre quella a cui mi sono sottoposto ieri ha evidenziato una lacerazione di due centimetri e mezzo. Era pronosticabile, avendoci giocato sopra per giorni. I medici hanno sottolineato che non si tratta di nulla di gravissimo, ma dovrò stare un po’ di tempo a riposo per recuperare, al momento non so dirvi quando potrò tornare a competere". Djokovic si è rivelato insomma più forte di tutto e tutti, anche degli infortuni.