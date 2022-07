Djokovic guardava Sinner contro Alcaraz a Wimbledon e ha notato qualcosa: “Ho visto me” Alla vigilia del match dei quarti di Wimbledon con Sinner, Novak Djokovic esalta il giovane tennista italiano: “Vedo un po’ di me stesso nel gioco di Sinner”.

A cura di Alessio Morra

Il quarto di finale più interessante del torneo maschile di Wimbledon è senz'altro quello che giocheranno Novak Djokovic e Jannik Sinner. Martedì il sei volte campione affronterà il tennista italiano, che disputando una partita perfetta ha eliminato Carlos Alcaraz. Djokovic sa bene che nel suo cammino verso la finale questa è la sfida più difficile, perché Jannik ha le armi per metterlo in difficoltà e dopo aver sconfitto uno dei giocatori più caldi del 2022 scenderà in campo tranquillo e soprattutto senza il peso delle responsabilità. Perché nessuno all'italiano chiede di vincere, e il successo non è impossibile.

Djokovic, che da qualche settimana non è più il numero uno del mondo, ama il tennis, lo studia e anche quando non gioca si diletta a guardare gli altri, soprattutto i giovani e in particolari quelli che sono sul suo cammino. E così domenica scorsa dagli spogliatoi di Wimbledon, dopo aver partecipato alla festa per il centenario del Centrale, il serbo ha seguito davanti alla TV il match tra Sinner e Alcaraz. I talenti di oggi e soprattutto i dominatori di domani. Ha seguito il match pure perché sapeva che avrebbe sfidato uno dei due, in caso di successo su Van Rijthoven.

Al termine della sfida con l'olandese, quasi alla mezzanotte di Londra, Novak si è presentato in conferenza stampa ha parlato del suo incontro, ha criticato gli organizzatori che avrebbero dovuto far iniziare prima le celebrazioni e soprattutto si è trovato a rispondere a una domanda sul suo futuro avversario. E a proposito di Sinner ha dichiarato: "Lui è un top player consolidato, sta maturando e gioca in grandi palcoscenici e non sente più molta pressione".

Poi nel dettaglio, parlando del match con Alcaraz ha dichiarato: "I primi due set sono stati molto dominanti. È fiducioso e crede di poter battere chiunque". Ma soprattutto ha detto: "Vedo un po' di me stesso nel gioco di Sinner; principalmente quello che fa da fondo campo giocando con il rovescio piatto e facendo pressione sugli avversari".

Complimento migliore non poteva fare a Jannik, perché Djokovic lo ha paragonato a sé stesso e il serbo ha vinto 20 titoli Slam ed è stato oltre 360 settimane al vertice del tennis. Sinner, con Cahill in panchina ha trovato tanta tranquillità, ha ritrovato i colpi e soprattutto ha capito di poter giocare e bene anche sull'erba. L'unica certezza al momento è che la partita sarà splendida. Questo è il miglior Sinner del 2022, Jannik spera anche di avere di nuovo il pubblico dalla sua parte. Mentre Djokovic vuole vincere Wimbledon per diventare il quarto giocatore della storia capace di vincere i Championships per quattro volte consecutive.