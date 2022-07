Quando si gioca Sinner contro Djokovic o Van Rijthoven ai quarti di Wimbledon: data e orario Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Wimbledon, sfiderà Djokovic o van Rijthoven. L’incontro si giocherà martedì 5 o mercoledì 6 luglio.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha compiuto una grande impresa. A Wimbledon ha sconfitto negli ottavi di finale Carlos Alcaraz, lo ha battuto per la prima volta e lo ha superato in quattro set. Jannik per la prima volta giocherà i quarti a Wimbledon e lo farà probabilmente con Djokovic, che per guadagnarsi il turno dovrà battere l'olandese Tim Van Rijthoven. Ma quando si disputerà la prossima partita di Sinner?

Quest'anno per la prima volta ufficialmente a Wimbledon si è giocati nella domenica di mezzo, era successo solo quattro volte in cento anni che si giocasse nella prima domenica, ma era accaduto perché a causa della pioggia bisognava recuperare degli incontri. Quindi con la consuetudine che c'è sempre stata fino allo scorso anno. Tutti gli ottavi maschili e femminili si disputavano di lunedì, poi al martedì i quarti femminili e al mercoledì quelli maschili, con il torneo che di fatto splittava con le donne in campo giovedì e sabato e gli uomini venerdì e domenica.

Ora è cambiato tutto. Quindi ancora non è chiaro il programma dei prossimi giorni. Due sono le ipotesi sul tappeto. Se a Wimbledon si seguiranno le altre prove dello Slam Jannik Sinner tornerà in campo martedì, giocando ogni due giorni regolarmente. E l'incontro con Djokovic, probabilissimo avversario, sarebbe piazzato come secondo sul Campo Centrale.

Se invece gli organizzatori dei Championships vorranno seguire la tradizione potranno far disputare tutti insieme al martedì sempre i quarti femminili e al mercoledì potrebbero mandare in campo gli otto tennisti qualificati per i quarti del torneo maschile. Lunedì pomeriggio quando verrà stilato il programma ufficiale di martedì 5 luglio scopriremo chi giocherà in quella data e se toccherà dunque a Sinner scendere in campo. Jannik insegue un'altra impresa, vuole qualificarsi per le semifinali di una prova dello Slam per la prima volta.