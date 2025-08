Davidovich fa allontanare un cameraman dal campo: a Toronto si arrabbia e poi si ritira

Alejandro Davidovich Fokina ha chiuso male la partita con Andrey Rublev, che ha vinto grazie al ritiro dell'avversario. Lo spagnolo ha giocato per un paio d'ore a livelli altissimi, così come il russo. Davidovich Fokina nel corso della partita degli ottavi di finale del torneo 1000 di Toronto ha avuto modo di polemizzare con l'arbitro, a causa di un cameraman che era troppo vicino.

Davidovich si scaglia contro il cameraman a Toronto

Lo spagnolo è un giocatore in crescita, ha disputato tre finali nel 2025 (tutte perse), e ha toccato il suo best ranking. Chi lo affronta felice non lo è. Davidovich Fokina quando scende in campo dà tutto se stesso, a volte è anche fin troppo duro. In campo e fuori è senza filtri. Si era lamentato, a Toronto, per aver giocato troppo presto (alle 11 del mattino) e durante la partita con Rublev, dopo aver vinto il primo set, si è scagliato contro un cameraman.

Niente furia cieca. Ma con forza e puntiglio all'arbitro ha detto che il cameraman era troppo vicino, durante un cambio di campo. Per lamentarsi, poi, poco dopo anche della Sky Cam che era troppo bassa. Non è la prima volta nel tennis, quest'anno, che accade un episodio del genere, una cosa simile l'aveva denunciata Danielle Collins, che si era lamentata per comportamento inappropriato.

Davidovich si ritira, Rublev ai quarti del 1000 Toronto

Davidovich Fokina, reduce dalla finale del torneo di Washington, persa con de Minaur dopo aver mancato tre matchpoint, con Rublev ha disputato una partita splendida per due set, poi nel terzo ha accusato un problema fisico che lo ha costretto a ritirarsi sul punteggio di 6-7 7-6 3-0. Il russo si è trovato così a ottenere un successo pesante. Rublev è ai quarti, affronterà Taylor Fritz. Gli altri sono: Shelton-de Minaur, con l'americano che ha piegato Cobolli dopo un finale focoso, Zverev-Popyrin e Khachanov-Michelsen.