Cobolli perde con Shelton, poi Ben lo affronta sotto rete: “Mi hai fatto quel gesto”

Flavio Cobolli è stato eliminato negli ottavi di finale del torneo 1000 di Toronto, battuto al termine di un match combattutissimo da Ben Shelton. Il 22enne americano si è imposto al tie-break del terzo set, poi al momento del saluto sotto rete c'è stata tensione tra i due. Tutto chiarito, ha poi spiegato Shelton in conferenza stampa: "Gli credo, per me è ok".

Ben Shelton e Flavio Cobolli hanno continuato a dirsene anche al momento di uscire dal campo

Shelton era partito bene, aggiudicandosi il primo set 6-4, poi Cobolli aveva impattato il match aggiudicandosi la seconda frazione con lo stesso punteggio. Nel terzo tiratissimo set, durato un'ora, il 23enne tennista toscano è andato avanti un break sul 3-2, ma ha perso a sua volta la battuta quando è andato a servire per il match sul 5-4. Flavio ha poi annullato sul 5-6 un match point allo statunitense – che è numero 7 al mondo, dieci posizioni più in alto di lui – ma si è infine arreso nettamente al tie-break, perso 7 punti a 1.

Cosa è successo alla fine della partita tra Cobolli e Shelton

È stato proprio durante il tie-break che Shelton è apparso visibilmente contrariato per un gesto percepito come diretto a lui – e non esattamente di stima – da parte di Cobolli.

Gliene ha dunque chiesto conto mentre si dirigeva a rete per salutarlo a fine partita e in quel frangente Flavio gli ha spiegato che non ce l'aveva con lui. "Hai fatto così", gli ha detto Shelton, imitandone il gesto. "Non ce l'avevo con te. Hai meritato di vincere", ha risposto Cobolli. "Dimmi tu. Ok, grazie", ha ribattuto Shelton.

La vicenda peraltro non è finita lì, visto che poi le telecamere poco dopo hanno inquadrato un conciliabolo più lungo tra i due, prima che Cobolli lasciasse il campo.

Quando peraltro è stato chiesto a Shelton dello scambio con l'azzurro durante la successiva conferenza stampa, il tennista di Atlanta ha detto di aver creduto alla parola di Flavio, ovvero che il gesto non era rivolto a lui, e ha concluso dicendo che tra loro non c'era alcun astio. Nei quarti di finale di Toronto, Shelton è atteso dal caldissimo Alex de Minaur, che ha sconfitto Tiafoe.