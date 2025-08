Faida nel tennis, Evans durissimo con Davidovich: “Sei patetico, la gente lavora alle 8 del mattino”

Sicuramente Alejandro Davidovich Fokina non si aspettava che il suo sfogo via social contro l'ATP, per essere ‘costretto' a giocare alle 11 di mattina, in apertura del programma odierno del torneo 1000 di Toronto (saranno le 17 in Italia), trovasse subito una risposta durissima non già dagli organizzatori del circuito professionistico del tennis mondiale, ma da un collega, il veterano Daniel Evans, uno che è noto per il suo carattere fumantino anche in campo.

Perché Davidovich Fokina si è arrabbiato con l'ATP a Toronto

Davidovich Fokina, 26enne tennista spagnolo attuale numero 19 del ranking, qualche ora fa aveva criticato aspramente l'ATP con un messaggio sui propri profili social, dopo il rifiuto di posticipare l'inizio del terzo turno del torneo tra lui e Jakub Mensik al National Bank Open 2025 di Toronto. Il match è dunque confermato all'orario originario di inizio, ovvero le 11 locali.

Il programma di venerdì a Toronto: il match di Davidovich Fokina è l’unico alle 11

La rabbia del giocatore di Malaga è dovuta non solo all'orario in sé, ma a due ulteriori elementi: la sua partita è l'unica programma a quell'ora su tutti i campi (inclusi i doppi), mentre tutte le altre iniziano alle 12:30, e inoltre lui e i membri del suo team sono sistemati in un alloggio a un'ora di distanza dal Sobeys Stadium, sede dei match. Questo richiederebbe che si svegliasse molto prima del solito per raggiungere il campo nella miglior condizione possibile per la partita contro Mensik.

Lo sfogo via social dello spagnolo: "Dovrò svegliarmi molto presto, non cambia mai nulla"

Da qui lo sfogo via social di Davidovich Fokina nella serata di ieri: "Voglio condividere la mia delusione e frustrazione con l'ATP. Domani tutte le partite iniziano alle 12:30, tranne la nostra, che è prevista per le 11:00. Alloggeremo a un'ora di distanza dal club, il che significa che dovremo svegliarci molto presto per arrivare in buone condizioni. Abbiamo chiesto una modifica, ma la risposta è stata che è già stato venduto tutto: biglietti, diritti TV, etc. Ancora una volta è chiaro che i giocatori non vengono presi in considerazione. L'ATP promette sempre che risolverà i problemi, ma non cambia mai nulla. Non è la prima volta che succede, e quando ci si trova dentro, ci si rende conto che non è poi così bello come sembra dall'esterno".

La risposta lapidaria di Daniel Evans: "Svegliati e gioca, sei patetico"

Parole che hanno provocato la reazione a stretto giro di Evans. Il 35enne inglese, ormai sceso al numero 129 della classifica, non partecipa al torneo di Toronto, ma il messaggio di Davidovich Fokina non lo ha lasciato indifferente.

La storia su Instagram di Daniel Evans in risposta al messaggio polemico di Alejandro Davidovich Fokina

Il suo intervento su Instagram rivolto direttamente allo spagnolo è stato lapidario: "Svegliati e gioca. Il mondo si sveglia e lavora dalle 9 alle 17, persino dalle 8 alle 18. Patetico". Difficile che Alejandro non risponda a sua volta…