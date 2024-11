video suggerito

Cosa serve a Sinner per qualificarsi in semifinale alle ATP Finals: non basta vincere con Fritz Jannik Sinner stasera affronta Taylor Fritz in un match della seconda giornata del girone Nastase delle ATP Finals. Pure se vincesse in due set Sinner non sarà qualificato alle semifinali, al contrario dovesse vincere Fritz volerebbe in semifinale. Decisiva sarà la partita con Medvedev. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner torna in campo alle ATP Finals e lo fa contro Taylor Fritz, che è stato suo avversario nella finale degli US Open, lo scorso settembre. Una sfida importante per il pass alle semifinali, il numero 1 della classifica mondiale però anche vincendo nonostante il successo de Minaur, e il primato nel girone, Sinner non avrà, ancora, la certezza della qualificazione. Ma vincere sarebbe in ogni caso importante per Sinner e farlo in due set sarebbe utile, perché darebbe la qualificazione quasi certa per le semifinali. Fritz sa invece che vincendo oggi sarebbe già qualificato.

Sinner primo nella classifica del girone Nastase

Sinner 1 vittoria, 0 sconfitte (2 set vinti, 0 persi)

Fritz 1 vittoria, 0 sconfitte (2 set vinti, 0 persi)

Medvedev 1 vittoria, 1 sconfitta (2 set vinti, 2 persi)

de Minaur 0 vittorie, 2 sconfitte (0 set vinti, 4 persi)

Perché non ci qualifica in caso di vittoria

Sinner vincendo in due set arriverebbe sì a due vittorie (su due), ma sfidando Medvedev all'ultima giornata rischierebbe l'eliminazione nel caso perdesse in due set e Fritz sempre in due set battesse de Minaur. In quel caso ci sarebbero tre giocatori tutti con due vittorie e una sconfitta e un numero pari di set vinti e persi. Dunque è per questo che Jannik già da stasera non sarebbe in semifinale pure se dovesse battere il tennista americano.

Cosa serve a Sinner per qualificarsi in semifinale: si decide contro Medvedev

Il tennista altoatesino ha vinto all'esordio contro de Minaur in due set, così come ha fatto Fritz con Medvedev sempre domenica. Mentre nella prima sfida di giornata Medvedev ha battuto sempre in due set il tennista australiano, che non è ancora condannato nonostante un avvio orrendo. Con Sinner-Medvedev e Fritz-de Minaur nell'ultima giornata, giovedì 14 novembre, Jannik dovesse vincere stasera, tanto in due che in tre set, non sarebbe già qualificato per le semifinali. Ma sarebbe comunque a un passo.

Fritz in semifinale alle Finals se batte Sinner

Al contrario invece Taylor Fritz se vincerà contro Sinner, con qualunque risultato, sarebbe già in semifinale. Questo perché Fritz salirebbe a due successi e giocherebbe contro Alex de Minaur (zero vittorie) all'ultima giornata. Mentre Sinner, in caso di ko con l'americano, vivrebbe un autentico spareggio con Medvedev, sarebbe in quel caso una sfida da dentro o fuori.