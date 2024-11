Sinner parte bene alle Finals di Torino, è l’incubo di de Minaur: Jannik ora ha un’arma in più

video suggerito

Alex de Minaur ancora una volta ci ha provato, ma Jannik Sinner si è confermato troppo forte per lui. All'esordio alle ATP Finals di Torino, ottava vittoria in altrettante sfide per il numero uno al mondo che inizia bene dunque la sua avventura nel gruppo Nastase imponendosi 6-3, 6-4. Sinner ora tornerà in campo per la seconda partita nella giornata di martedì contro Taylor Fritz che ha superato un nervoso Medvedev.

Il back di rovescio, arma "nuova" per Sinner

Prestazione come al solito solida da parte dell'azzurro che ha mostrato anche novità interessanti, come il maggiore ricorso al back di rovescio, spesso corto. Un'arma "nuova" affinata per fare male agli avversari. Niente da fare insomma per de Minaur che dal canto suo ha provato a cambiare le caratteristiche classiche del suo gioco, variando molto e provando ad attaccare più che a contrattaccare. Risultati però non positivi, anche perché la pesantezza di palla dei due è stata notevolmente diversa.

de Minaur parte bene con il break alle Finals, Sinner ristabilisce le gerarchie

Inizialmente è stato come se Jannik volesse prendere le misure dei suoi colpi. Non a caso il primo a piazzare il break è stato de Minaur approfittando dell'unico game al servizio non all'altezza del giocatore di casa. Gioia durata poco per l'ottavo giocatore del mondo, che subito ha incassato il controbreak: primo segnale forte alla sfida da parte di Sinner che ha voluto ristabilire le gerarchie. Quest'ultimo ha poi alzato i giri andandosi a prendere il primo set con il risultato di 6-3.

Sinner solido nel secondo set, de Minaur non può nulla e si arrende

Secondo set più "definito" sin da subito. Sinner ha quasi sempre comandato le operazioni sfruttando poi il break del quinto game, senza poi cedere nemmeno occasioni per farsi strappare servizio all'avversario. De Minaur, stranamente nervoso e in disaccordo con il suo angolo, non è riuscito a sfruttare fino in fondo il suo piano tattico. Un motivo di enorme frustrazione.